Like A Motorcycle On Air

(firmenpresse) - In der aktuellen Sendung informieren die Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über die Band "Like A Motorcycle". Außerdem wird es Update-Informationen zum aktuellen Projekt "Andy Jonas & Magnus Nordlund" geben, für das Moderatorin und Musikproduzentin Ariane Kranz den Song "On A Perfect Day" beigesteuert hat.



(Rookie Records) Im September veröffentlicht Rookie Records das Debüt von Like A Motorcycle, High Hopes. Der Bandname hat durchaus programmatischen Charakter: extreme Beschleunigung, krasser Sound und in engem Gelände genauso wendig und nicht zu bremsen wie auf offener Strecke.



Welch glücklicher Umstand, dass Rookie Records im vergangenen Herbst die Nova Scotia Music Week 2015 besuchte, denn eben dort entdeckte das Label die vierköpfige Punkrockband aus Halifax. Eine Band auf Album gut klingen zu lassen, ist eine Sache. Eine Band live derart abliefern zu sehen, dass die Hütte, die in diesem Fall eher ein größerer Saal war, abbrennt, eine andere. Auf High Hopes fangen Jillian (Gitarre), Kim (Bass), Michelle (Schlagzeug und Lead-Gesang) und KT (Gitarre) eben diese Energie in zehn Songs ein. Rau, ungestüm, teils frenetisch und kreischend, teils melodiös und immer ein selbstironisches Grinsen in den Lyrics erfahren wir in dieser guten halben Stunde mehr über die vier als sich hier schreiben ließe. Inspiriert von Punk-, Rock- und Indie-Klassikern wie den Pixies, Nirvana, Oasis, Rollings Stones, Fleetwood Mac, Heart, Wire, Joy Division und zeitgenössischen Kollegen wie The Dandy Warhols, Fidlar, The Orwells, The OBGMS spielen Like A Motorcycle ihren sehr eigenen Punk-Rock-Grunge. Auch wenn sie selbst sagen, dass "wir immer wieder um eine klare Zuordnung ringen", erzeugt diese Mischung aus harten Gitarren mit melodiösen Harmoniegesängen einen ganz eigenen Sound. Selten genug hört man Lead-Gesang am Schlagzeug begleitet von drei mitsingenden Gitarristinnen und Bassistin, die auch zu singen wissen.



(Quelle: Rookie Records)



Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.





Das Portfolio von audioway MUSIC & MEDIA beinhaltet unter anderem das Produzieren von Medieninhalten, wie z.B. O-Töne, Interviews und Radio Shows - aktuell das Sendeformat "On Air" mit Roland Rube & Ariane Kranz. In der Radio Show "On Air" werden überwiegend Inhalte aus der Entertainmentbranche präsentiert. In Rundfunk und TV laufen erfolgreiche Themen von audioway, wie z.B. die Titel "Wenn ich mich verlieb", "Caipirinha", sowie "California Sunshine" und "On A Perfect Day".

