Interview: Multitalent Motsi Mabuse über Curvy-Klischees und worauf es wirklich ankommt!

Profitänzerin und Moderatorin Motsi Mabuse I Interview mit PlusPerfekt.de (Bildquelle: RTL II)

(firmenpresse) - Die Tänzerin und Moderatorin Motsi Mabuse hat Rhythmus im Blut und ihr Herz schlägt für Curvys. In der neuen Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." von RTL II ist sie eines der vier Jury-Mitglieder. Sie sieht ihre Aufgabe bei "Curvy Supermodel" darin, den Mädchen beizubringen, wie sie sich auf dem Laufsteg oder bei Shootings bewegen, sich geschickt und selbstbewusst in Szene setzen. Das ist harte Arbeit, bei der man leicht an seine Grenzen kommt, so die Profitänzerin. Sie weiss es aus eigener Erfahrung und wird den Kandidatinnen wertvolle Tipps geben.



PlusPerfekt.de, (http://www.plusperfekt.de)das OnlineMagazin für Plus Size Fashion und LifeStyle, sprach mit Motsi Mabusi über das neue TV-Format, ihre Teilnahme als Jury-Mitglied, das "eigentliche Ich" und Klischees über Frauen mit Kurven. Hier klicken, um das ausführliche Interview zu lesen.

PlusPerfekt.de - MagazinBlog über Plus-Size-Fashion, Lifestyle, News & Trends.



PlusPerfekt.de steht für ein neues Selbstbewusstsein. Für die Lust am Leben und den Spaß an der Mode. Gerade und erst Recht mit Plus Size!

PlusPerfekt - Magazinblog für Frauen mit Format

