Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel von Reinhard Zweigler zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr

(ots) - Als der rauhbeinige US-Präsidentschaftsbewerber

Donald Trump kürzlich wetterte, Deutschland komme seinen

Verpflichtungen zur Zahlung an die USA nicht nach, rümpften wohl

nicht nur Verteidigungsexperten diesseits und jenseits des Atlantik

die Nase. Dass die Mitgliedsstaaten des Nordatlantik-Paktes ihre

Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung in eigener Verantwortung

festlegen, war dem Möchtgern-Präsidenten offenbar nicht bekannt.

Freilich steckt in der Kritik insofern ein Körnchen Wahrheit, als

Deutschland weit hinter dem angestrebten Nato-Ziel bei den

Wehrausgaben zurückbleibt. Statt derzeit über 30 Milliarden Euro für

die Bundeswehr müsste Berlin rund 60 Milliarden Euro pro Jahr in den

Wehretat stecken. Doch das ist politisch und auch finanziell eine

Illusion. Zugleich ist immer wieder die Forderung zu hören, das

wirtschaftlich starke Deutschland müsse sich stärker militärisch

engagieren, etwa in Auslandseinsätzen. Vor knapp zwei Jahren äußerten

deutsche Spitzenpolitiker auf der Münchner Sicherheitskonferenz die

grundsätzliche Bereitschaft dazu, von Steinmeier, von der Leyen bis

Gauck. Aber ist der vermeintliche Schlachtruf "Deutsche an die

Front!" auch sinnvoll? Die Erfahrungen der vergangenen Jahre mit

zahlreichen Auslandseinsätzen haben eher Besinnung, Realismus, ja

Demut gelehrt. Allen voran der ziemlich erfolglose

Afghanistan-Einsatz, in den Deutschland in der großen Empörung über

die Anschläge vom 11. September 2011 gewissermaßen in Bündnistreue

hineingestolpert ist. Kanzler Gerhard Schröder konnte seinerzeit

allerdings gar nicht anders, als auch deutsche Soldaten an den

Hindukusch zu entsenden. Nach den furchtbaren Bildern der

einstürzenden Twin-Towers von New York, nach dem Terror der Al

Kaida-Mörder, konnte sich Deutschland dem "Bündnisfall" nicht

entziehen. In der Folge jedoch wurde die Bundeswehr immer mehr in



schlimme Kampfeinsätze verwickelt. Allein in Afghanistan starben

dabei über 50, bei Auslandseinsätzen insgesamt über 100 deutsche

Soldaten. Und viele kehrten verwundet und traumatisiert zurück. Von

ihnen ist leider viel zu wenig die Rede, ihnen wird viel zu wenig der

Weg zurück ins "normale" Leben geebnet. Ohne dass es von der

Regierung offen benannt wird, wird seit Afghanistan auch so etwas wie

eine Trendumkehr betrieben. Statt auf Kampfeinsätze mit hohen Risiken

und Verlusten, wird mehr auf logistische Unterstützung der

militärischen Akteure in den Krisengebieten, auf Waffenlieferungen,

Beobachtung und Aufklärung, auf Ausbildung der Kämpfer vor Ort

gesetzt. So etwa im Fall von Syrien und Irak, wo Bundeswehrangehörige

gewissermaßen "hinter der Front" im Einsatz sind, wo deutsche

Aufklärungs-Tornados Daten für die alliiierten Luftstreitkräfte

liefern. Es ist mit dieser zurückhaltenden Taktik zumindest gelungen,

das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr aus der heißen

innenpolitischen Debatte heraus zu halten. Allerdings ist den

kriegerischen Auseinandersetzungen, dem Morden von Terroristen nicht

ausschließlich mit Verhandlungen, mit Brückenbauen und Brunnenbohren

beizukommen. Es müssen notfalls auch entschlossen militärische

Maßnahmen ergriffen werden. Dass der Strom der Flüchtlinge so stark

anschwoll, hat auch mit der Unfähigkeit der zivilisierten Welt zu

tun, dort Frieden zu erzwingen. Die Bundeswehr wird sich weiter an

Auslandseinsätzen beteiligen müssen. Allerdings nur an

wohlüberlegten. Den Soldatinnen und Soldaten, die in diese Einsätze

gehen, gebührt unser Dank.







