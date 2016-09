Kölner Stadt-Anzeiger: In Kölner Flüchtlingsheim festgenommener Jugendlicher bekannte sich in Vernehmung zum IS

(ots) - Der am 20. September in einem Kölner Flüchtlingsheim

festgenommene Mohammed J. (16) hat sich in seiner Vernehmung nach der

Festnahme als Anhänger des "Islamischen Staats" (IS) bekannt und

bestätigt, dass er eine Bombe bauen wollte. Das geht aus

Informationen des Innenministeriums hervor, die dem "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) vorliegen. Am 21. September hatte

das Amtsgericht gegen den Syrer einen Untersuchungshaftbefehl wegen

des "Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden

Gewalttat" erlassen. Seit dem 4. September habe J. mit einer bis

heute unbekannten Person gechattet, der Chatverlauf verdeutliche eine

zunehmende Radikalisierung des Jungen, heißt es in einem Bericht aus

der Innenausschuss-Sitzung vom 29. September.







Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149



Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölner Stadt-Anzeiger

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.10.2016 - 01:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407290

Anzahl Zeichen: 1054

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölner Stadt-Anzeiger

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung