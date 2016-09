Rheinische Post: Rentenversicherungs-Chef Reimann fordert Debatteüber höheres Rentenalter

(ots) - Der Präsident der Deutschen Rentenversicherung

Bund, Axel Reimann, hat gefordert, über den weiteren Anstieg des

Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus ab 2031 zu debattieren.

"Zu den Stellschrauben, über die zu diskutieren sein wird, gehört

neben dem Rentenniveau, dem Beitragssatz und dem Bundeszuschuss aus

Steuermitteln sicher auch das Renteneintrittsalter", sagte Reimann

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

"Man muss schauen, ob das Renteneintrittsalter - wie jetzt in der

Phase bis 2031 - auch danach weiter angehoben werden muss", sagte der

Renten-Chef. "Schließlich steigen auch die Lebenserwartung und damit

die zu erwartenden Rentenbezugszeiten", argumentierte Reimann. "Das

sollte man aber erst entscheiden, wenn eine einigermaßen verlässliche

Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Rahmenbedingungen

vorliegt", fügte Reimann hinzu. "In jedem Fall sollte alles dafür

getan werden, um die Beschäftigung auf einem hohen Stand zu halten",

betonte er. Im Zuge einer nächsten Rentenreform müsse es auch um die

Beitragsbegrenzung in der Zeit nach 2030 gehen, forderte Reimann.

"Bisher haben wir Leitplanken für die Zeit bis 2030. Auch für die

Zeit danach brauchen solche Leitplanken sowohl für das Rentenniveau

als auch für den Beitragssatz. Das ist aus meiner Sicht wichtig,

damit in der Gesellschaft die Akzeptanz für die gesetzliche Rente

auch auf lange Sicht bestehen bleibt." Arbeitsministerin Andrea

Nahles (SPD) hatte bisher nur davon gesprochen, dass es eine

"Haltelinie" nach unten beim künftigen Rentenniveau geben müsse.



