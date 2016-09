Mayer: Grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung ist unverzichtbar

(ots) - Deutsch-Tschechischer Polizeivertrag stärkt die

Sicherheit gerade in grenznahen Gebieten



Am heutigen Samstag tritt der deutsch-tschechische Polizeivertrag

in Kraft. Dazu erklärt der innenpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Mayer:



"Mit dem neuen Abkommen wird die bereits gut funktionierende

polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien auf

eine noch bessere Grundlage gestellt. Dies gibt den Polizeibehörden

die Möglichkeit, insbesondere in den unmittelbaren Grenzgebieten die

grenzüberschreitende Kriminalität zukünftig noch wirksamer zu

bekämpfen. Ab heute können deutsche und tschechische Polizeibeamte in

Bayern und Sachsen bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

unmittelbar mit ihren tschechischen Kollegen zusammenarbeiten.



Eine solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist angesichts der

sich nicht um nationale Grenzen scherenden international agierenden

Diebstahls-, Rauschgift- und Zollkriminalität immer wichtiger. In

zahlreichen Bereichen geht dieser Polizeivertrag über den bestehenden

europäischen Rechtsrahmen hinaus. So erreichen wir noch mehr

Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gerade in den grenznahen

Gebieten."







