NOZ: NOZ: Anna Maria Mühe wollte als Kind Gerichtsmedizinerin werden

Weil Vater Ulriche Mühe vom Dreh des "letzten Zeugen" immer

Requisiten mit nach Hause brachte - Viel Spaß an häufigen Umzügen -

Mitschüler waren neidisch auf junge Schauspielerin



Osnabrück. Obwohl Schauspielerin Anna Maria Mühe schon mit 15 für

den Film entdeckt wurde, hat sie in ihrer Kindheit und Jugend auch

von anderen Berufen geträumt: "Als mein Vater angefangen hat, ,Der

letzte Zeuge' zu drehen, hatte ich plötzlich den Spleen,

Gerichtsmedizinerin werden zu wollen," sagte die 31-Jährige der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Das lag wohl daran, dass er

ständig Requisiten wie Hände und Ohren mit nach Hause gebracht hat."

Das habe sie interessant gefunden, berichtete die Tochter des 2007

verstorbenen Ulrich Mühe, der in der ZDF-Serie "Der letzte Zeuge" die

Hauptrolle spielte.



Mittlerweile ist Anna Maria Mühe selbst Mutter einer dreijährigen

Tochter und schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Kind: "Meine

Tochter hat mir einfach einen unglaublichen Lebenssinn gegeben, sie

hat mein Leben lebenswerter gemacht. Ich liebe es, dass der Beruf

nicht mehr an erster Stelle steht, sondern jetzt die Familie."



Eine Erfahrung aus ihrer eigenen Kindheit würde die Schauspielerin

gern auch ihrer Tochter zuteilwerden lassen: "Was ich im Nachhinein

toll finde, auch wenn es anstrengend war, ständig umzuziehen und

achtmal die Schule zu wechseln: Ich habe eine große Offenheit für

neue Situationen und neue Menschen gelernt. Das würde ich meiner

Tochter auch gerne mitgeben: Offen bleiben und nicht nur stur seinen

Weg gehen, interessiert sein auch an anderen Lebensformen und

Menschen."



Weniger gute Erinnerungen hingegen hat sie an die Reaktionen ihrer

Mitschüler auf die Tatsache, dass sie bereits als 15-Jährige im

Kinofilm "Große Mädchen weinen nicht" ihre erste Hauptrolle spielte:



"Dieses Alter ist ziemlich von Neid geprägt. Und wir hatten

dummerweise auch noch direkt vor der Schule eine Litfaßsäule stehen,

an der sowohl mein erster als auch mein zweiter Film mit Bildern von

mir plakatiert war. In dem Alter ist es wohl schwierig, Freude und

Erfolg zu teilen und dem anderen nur das Beste zu wünschen."



Womöglich hat auch diese Erfahrung dazu beigetragen, dass Anna

Maria Mühe heute Stärke als einen der wichtigsten Werte betrachtet:

"Für mich bedeutet Stärke, auf sich und sein Gefühl zu hören und

dafür auch mal durch Wände gehen zu müssen. Dafür einzustehen, was

man möchte, auch wenn es nicht allen Menschen gefällt. Das ist nicht

immer leicht, aber im Nachhinein meistens richtig gewesen."



Am 10. Und 17. Oktober ist Anna Maria Mühe im ZDF-Zweiteiler

"Familie!" zu sehen.







