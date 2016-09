NOZ: NOZ: SPD-Generalsekretärin: Steinmeier wäre ein hervorragender Präsident

(ots) - SPD-Generalsekretärin: Steinmeier wäre ein

hervorragender Präsident



"Diese Lösung liegt eigentlich auf der Hand" - Barley warnt vor

"parteitaktischen Spielchen"



Osnabrück.- SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat sich für

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Nachfolger von

Bundespräsident Joachim Gauck ausgesprochen. "Steinmeier wäre ein

hervorragendes Staatsoberhaupt", sagte Barley im Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Nur die Kanzlerin will noch

nicht so recht. Aus welchen Gründen auch immer", fügte sie hinzu.

Dabei liege diese Lösung "eigentlich auf der Hand".



Die Mehrheit der Bundesbürger spreche sich für Steinmeier als

Präsidentschaftskandidaten aus. Zur Frage, ob der Außenminister in

einem dritten Wahlgang auf jeden Fall antreten sollte, sagte Barley:

"Darüber will ich nicht spekulieren." Mit der Wahl des

Bundespräsidenten sollten keine parteitaktischen Spielchen verbunden

werden. Dafür sei das Amt zu wichtig und die Lage zu ernst. "Es gibt

bisher noch keine Festlegungen. Wir führen Gespräche in alle

Richtungen", hob die SPD-Generalsekretärin hervor. Sie bekräftigte

ferner, dass SPD-Chef Sigmar Gabriel "den ersten Zugriff" auf die

Kanzlerkandidatur 2017 habe. Zuvor war bekannt geworden, dass

niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete bei einer Sitzung mit

Fraktionschef Thomas Oppermann Vorbehalte gegen Gabriels Kandidatur

geäußert und dies mit dem mangelnden Vertrauen von großen Teilen der

Bevölkerung in Gabriel begründet haben. Sie bezogen sich auf

Rückmeldungen von der Basis und ihre Erfahrungen aus dem

zurückliegenden Kommunalwahlkampf in Niedersachsen.







