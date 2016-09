Erfolgreiche Eröffnung: Die 19. Contemporary Art International Zurich 2016 / Publikumsmesse in Zürich

Die Kunstmesse CONTEMPORARY ART INTERNATIONAL ZURICH ist ein aufstrebender Kunstmarktplatz in der Schweiz.

Poster Kunstmesse Zürich

(firmenpresse) - Zur Vernissage am 29. September kamen bereits zahlreiche Kunstliebhaber in das Kongresshaus Zürich, um die Eröffnung und den Geburtstag der 18. Kunstmesse zu feiern. Viele Verkäufe wurden bereits an diesem ersten Abend getätigt.

Erleben kann man die Messe noch bis Sonntag (2. Oktober), 20 Uhr im Kongresshaus Zürich.



"Auf der Kunstmesse im Kongresshaus wird moderne und junge Kunst erfrischend unverkrampft präsentiert, Neuentdeckungen inklusive!"

"Long-established as the original incubator for emerging work, Zurich's art event celebrates its eighteen's year of introducing new and established galleries to the contemporary art market Art International Zurich is an important event for all serious collectors, curators, museum directors and interior designers, providing an intimate look at some of the most important works at the forefront of the international contemporary art movement."

Pressestimmen: https://goo.gl/hLdt4m



Nächste Kunstmesse in Zürich:

CONTEMPORARY ART FAIR ZURICH 2016

19. ART INTERNATIONAL ZURICH

22.-24. September 2017

Puls 5 - Giessereihalle Zürich

Vernissage: 21. September 2017

Info: http://www.art-zurich.com



Die 19. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH ist einer der wichtigsten Kunstmarktplätze der Schweiz. Hier werden Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie einer breiten Käuferschicht angeboten. Sowohl für kleine und mittlere wie auch für grössere Budgets finden sich Bilder oder Kunstobjekte.

Neben dem sehr erfolgreichen Verkauf von Kunstwerken finden Besucher und Aussteller hier viel Platz für persönliche Gespräche, zum Kontakte knüpfen und Netzwerken.

Mit Qualität, Vielfalt und Internationalität konnte sich die Kunstmesse seit 1999 als öffentliche Verkaufs-, Fach- und Publikumsmesse in Zürich etablieren. Die ART INTERNATIONAL ZURICH hat sich zu einer Institution auf dem Schweizer Messemarkt entwickelt, an der kunstaffine Menschen nicht mehr vorbeikommen.





Pressebereich: www.art-zurich.com/presse

Pressefotos: www.art-zurich.com/pressefoto

Aussteller 2016: www.art-zurich.com/2016

Information: info(at)art-zurich.com











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bbifa.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

BB International Fine Arts GmbH

Leseranfragen:

Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 01.10.2016 - 08:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1407306

Anzahl Zeichen: 2481

Kontakt-Informationen:

Firma: BB International Fine Arts GmbH

Ansprechpartner: Monika Stern

Stadt: Pfäffikon

Telefon: 0041555258437



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.