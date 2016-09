Neue Westfälische (Bielefeld): EU-Kommissar Oettinger: "Deutschland darf nicht wieder der kranke Mann Europas werden"

(ots) - EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) sieht

Deutschland auf einem problematischen Weg. Der in Bielefeld

erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagsausgabe) sagte er: "Den

Deutschen geht es derzeit wirtschaftlich sehr gut. Deswegen ist wenig

Verständnis für Reformen da." Die erfolgreiche Agenda-Politik werde

eher zurückgedreht, Zumutungen würden von vornherein abgelehnt. "Wenn

wir dies so fortsetzen, laufen wir Gefahr, in zehn Jahren wieder der

kranke Mann Europas zu werden."







