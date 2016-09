ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH: Marktanteile im September 2016

(ots) - Im September verzeichneten die Sender der

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH - SAT.1, ProSieben, kabel eins,

sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - einen

Marktanteil von 28,1* Prozent und gewinnen damit 0,9 Prozentpunkte im

Vergleich zum Vormonat (August 2016: 27,2 Prozent Marktanteil). Zum

Vergleich: Die Sender der IP-Gruppe (RTL, Vox, Super RTL, n-tv, RTL

Nitro, RTLplus) schließen den September 2016 mit einem

Monatsmarktanteil von 26,5 Prozent ab.



Die Senderergebnisse im September 2016 im Einzelnen:



SAT.1 wächst dank stabiler Daytime und erfolgreicher Crime-Serien

weiter SAT.1 schließt den Monat September mit 9,1 Prozent Marktanteil

ab (Z. 14-49 J., Relevanz-Zielgruppe Z. 14-59 J.: 9,0%) und legt

damit gegenüber dem Vormonat um +0,7 Prozentpunkte zu (Z. 14-59 J:

+0,6 PP). Auch, wenn nicht alle Neustarts klappten, der Sender kann

sich im September über schöne Erfolge freuen: die Crime-Serien-Hits

wie "Criminal Minds" (bis zu 14,0% MA) oder "Blind Spot" (bis zu

13,4% MA), "Promi Big Brother" (bis zu 16,7% MA), "Julia Leischik

sucht: Bitte melde Dich" (bis zu 13,7% MA), "Das Große Backen" (bis

zu 14,3% MA) oder die neue Sketch-Comedy "Rabenmütter" (bis zu 12,5%

MA). Im Oktober folgt ein Wiedersehen mit der wunderbaren Kochshow

"The Taste" (ab 12.10., 20:15 Uhr).



Im Oktober suchen SAT.1 und ProSieben zusammen mit den Coaches

Samu Haber, Andreas Bourani, den "Fanta 2" Michi Beck und Smudo sowie

Neuzugang Yvonne Catterfeld wieder die besten Stimmen Deutschlands:

SAT.1 macht ab 23.10. den Sonntag zum "The Voice of

Germany"-Feiertag, drei Tage vorher startet die sechste #TVOG-Staffel

mit den ersten Blind Auditions am Donnerstag (20.10.) auf ProSieben.



ProSieben punktet mit den "Simpsons", "Das

ProSieben-Auswärtsspiel" und "Galileo" Das hat den "Simpsons"-Fans

gefallen: Mit einem neuen Sprecher für Homer Simpsons startet die 27.



Staffel der Serie erfolgreich auf ProSieben. Im September punktet der

Sender zudem mit seinen Shows wie "Das ProSieben-Auswärtsspiel" und

mit dem täglichen Magazin "Galileo". In seiner Relevanz-Zielgruppe

(Z. 14-39 J.) schließt ProSieben den Monat mit guten 13,4 Prozent ab,

in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer mit 9,7 Prozent

Marktanteil. Im Oktober freut sich ProSieben auf neue US-Serien:

"Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung" startet am 5.10., eine

Woche später kommt "Grey's Anatomy" zurück.



kabel eins im September: 5,0 Prozent Marktanteil Den September

schließt kabel eins mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 5,0

Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab (Vormonat August:

5,0% MA). Highlight im Oktober: In einer großen Event-Programmierung

zeigt kabel eins die "Robot Wars 2016" - eine neue Staffel des

britischen Kult-Formats, kommentiert von Frank Buschmann (31.10. und

1.11.).



sixx legt zu



sixx steigert sich im September auf 1,5 Prozent Marktanteil bei

den 14- bis 49-Jährigen und damit um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich

zum Vormonat. In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen

Frauen kommt sixx auf stabile 2,2 Prozent. Mit der ersten

eigenproduzierten Tattoo-Competition-Show startet sixx in den

Oktober: Sophia Thomalla, Randy Engelhard und Mario Barth suchen ab

Mittwoch (5.10.) um 20:15 Uhr in "Pain & Fame" den besten Tätowierer

Deutschlands.



Weiter stark: SAT.1 Gold holt 1,5 Prozent Marktanteil im September

SAT.1 Gold bestätigt den Spitzen-Marktanteil vom Vormonat und

schließt den September bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erneut

mit 1,5 Prozent Marktanteil ab. In der Relevanz-Zielgruppe der 40-

bis 64-jährigen Frauen holt SAT.1 Gold 2,6 Prozent Marktanteil

(August: 2,8% MA). Im Oktober zeigt sich SAT.1 Gold von der

herzlichen Seite: Beim Live-Tiervermittlungstag "Haustier sucht Herz"

(9.10) und in der neuen Show "Herz sucht Liebe" mit Moderator Thomas

Ohrner und Susi Müller (ab 19.10.).



ProSieben MAXX: Stark mit Football



ProSieben MAXX startet stark in die Football-Season und kann seine

Zuschauerzahlen zum Saison-Auftakt der NFL am Sonntag im Vergleich

zum Vorjahr deutlich steigern. Der Männersender schließt den

September mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent (Z. 14-49 J.) ab. In

seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kommt der

Sender auf hervorragende 2,6 Prozent Marktanteil. Mit dem

Basketball-EuroCup zeigt ProSieben MAXX ab 12.10. ein weiteres

Sport-Highlight immer mittwochs zur Prime-Time.



Erfolgreicher Start für kabel eins Doku



kabel eins Doku erzielte am ersten Sendetag (22.09.) sehr gute 0,3

Prozent Tagesmarktanteil (Z. 14-49 J.). In der Relevanz-Zielgruppe

(M. 40-64 J.) startete der neue Free-TV-Sender mit hervorragenden 1,1

Prozent Tagesmarktanteil und holt im September mit Formaten wie

"Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer" bis zu 2,0 Prozent

Marktanteil. Highlight im Oktober: die Doku "Sehnsucht nach Freiheit"

von Leslie Mandoki (22.10.).



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU).

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV

Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.10.2016 für den Zeitraum

01.09.-30.09.2016; vorläufig gewichtet: 27.-30.09.2016.

Gruppen-Marktanteile: *inklusive kabel eins Doku (gestartet am

22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller

Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen

Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern

nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



