Kredit ohne Schufa TESTSIEGER September 2016!

BON-KREDIT im Testvergleich: Das banken-unabhängige KMU-KREDIT Team analysiert monatlich Schufafreie Kredite im Internet und publiziert daraus die Kredit ohne Schufa Rangliste: Bon-Kredit ist konform mit der Deutschen Stiftung Warentest und seit Monaten Kredit ohne Schufa TESTSIEGER.

(firmenpresse) - Das Schweizer Kreditinstitut Bon-Kredit ersetzt den Gang zur Bank: Sie können bequem von zuhause aus das Online-Formular ausfüllen und erhalten in 24 Stunden ein garantiert kostenloses Kreditangebot. Da Bon-Kredit auch mit ausländischen Banken zusammenarbeitet, sind auch Kredite ohne Schufa möglich.



Mit Bon-Kredit per Internet werden im Vergleich zum traditionellen Kreditvergabeverfahren der Hausbank beträchtlich Kosten gespart. Diese Einsparungen werden dann durch günstigere Kreditzinsen an die Kreditnehmer weiter gegeben.



Kaum zu glauben, aber wahr: Noch immer gibt es Leute, die wie früher für einen Kredit zur Bank gehen und dort nachweislich zu hohe Zinsen bezahlen! Von Bon-Kredit erhielten sie bequem und einfach ein kostenloses und unverbindliches Angebot, in der Regel günstiger und auch ohne Schufa! (das KMU-KREDIT Team).



Bon-Kredit arbeitet mit über 20 Partner-Banken im In- und Ausland zusammen, um für den Kunden das beste Kreditangebot zu ermitteln. Wenn der Kunde sonst bei einer Bank um einen Kredit bittet, erhält er nur das Angebot dieser Bank! Um vom gleichen Vorteil zu profitieren, müsste der Kreditsuchende also bei 20 Banken vorsprechen! Hinzu kommt, dass Bon-Kredit anders als die Bank auch schufafreie Kredite vermittelt. Zitat eines Kunden, nachzulesen beim unabhängigen Bewertungsportal eKomi:



“Bei anderen Kreditinstituten wurde das Darlehensgesuch abgelehnt“, berichtet zum Beispiel ganz aktuell ein zufriedener Kunde beim Bewertungsportal eKomi. Bei Bon-Kredit jedoch wurde der Kreditwunsch „problemlos erfüllt“.



Weitere Informationen zu Bon-Kredit:

http://bonkredit24h.de/









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://bonkredit24h.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Schweizer Bon-Kredit ist seit 40 Jahren Deutschland’s Marktführer für Sofortkredite mit oder ohne Schufa-Auskunft. Sofortkredite bis 100.000 Euro sind bei Bon-Kredit auch dann möglich, wenn andere Kreditbanken bereits abgelehnt haben. Der Kunde erhält ein kostenloses Kreditangebot mit oder ohne Schufa, auch am Wochenende. Bei Bon-Kredit gibt es auch Kredite für Selbständige, Unternehmer und Gewerbetreibende.



Der Online Bon-Kredit ist ein innovatives Angebot, welches gegenüber dem traditionellen Bankkredit viele Vorteile hat.

Dies ist eine Pressemitteilung von

KMU-INNOVATION

PresseKontakt / Agentur:

INNOVATION & VENTURE MANAGEMENT

Dr. Franz Beeler & Partner

Schönenbodenstrasse 2

CH-6410 Goldau



Telefon: +41 (0)41 855 62 92

Mobile: +41 (0) 77 417 44 47

E-Mail: office(at)bonkredit24h.de

Datum: 01.10.2016 - 10:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1407317

Anzahl Zeichen: 1995

Kontakt-Informationen:

Firma: KMU-INNOVATION



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung