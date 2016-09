RB-Kapitän Dominik Kaiser, Huub Stevens und Matze Knop am Sonntag Gäste bei "Sky90"

(ots) - "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" rundet am

Sonntagabend den 6. Bundesliga-Spieltag ab. Nach dem Spitzenspiel

zwischen den Bayern und Köln und dem HSV-Debüt von Markus Gisdol am

Samstag sowie unmittelbar im Anschluss an die beiden Sonntagsspiele

mit den kriselnden Wolfsburgern und Schalkern dürfen sich die

Zuschauer auf eine unterhaltsame Runde freuen.



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt um 19.30 Uhr Dominik Kaiser

im Studio. Der 28-Jährige wechselte 2012 nach Leipzig und feierte mit

dem Verein die Aufstiege in die 3. Liga, die 2. Bundesliga und die

Bundesliga. Seit 2014 ist er Mannschaftskapitän und erzielte am 1.

Spieltag dieser Saison auch das erste Tor von RB Leipzig in der

Bundesliga.



Weitere Gäste sind Huub Stevens, der zuletzt bis Februar die TSG

Hoffenheim trainierte und dort aus gesundheitlichen Gründen

zurücktrat, sowie der Comedian Matze Knop, der für seine Parodien

zahlreicher Fußballprofis und -trainer bekannt ist - zu denen unter

anderem auch Huub Stevens zählt. Komplettiert wird die Runde von Sky

Reporter Thomas Wagner.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr

direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem FC

Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD.







