Bildverarbeitung - Embedded Vision Online-Community

Imaginghub ist eine Online-Community zum Thema?Embedded Vision? sowie möglichen Anwendungen und richtet sich an Ingenieure, Entwickler und Bastler vom Einsteiger bis zum Experten.

(PresseBox) - Die neue Community ?Imaginghub? für Themen rund um Embedded Vision ist online und Interessierte können sich jetzt auf der Website registrieren. Das webbasierte Collaboration Portal gibt Ingenieuren, Softwareentwicklern und Bastlern die Möglichkeit, gemeinsam an Embedded Vision-Lösungen zu arbeiten, Partner zu finden, Wissen und Referenzdesigns auszutauschen und ihre Projekte einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Imaginghub folgt dem aktuellen Trend, Embedded Design mit Bildverarbeitungstechnologie zu kombinieren. Der Embedded Ansatz ermöglicht kompakte Hochleistungssysteme für unterschiedlichste Anwendungen. Die Integration einer hochwertigen Boardlevel-Kamera erfordert allerdings Expertenwissen und ausreichende Ressourcen. Das Portal fördert den Erfahrungsaustausch zu Entwicklungsthemen, reduziert so den Integrationsaufwand und ermöglicht damit kostengünstige Embedded Vision-Lösungen.

Das Portal gliedert sich in drei Bereiche: Forums, Projects und Partners. In den Foren wird über Technologien, Anwendungen und mögliche neue Produkte diskutiert. In separaten Projektbereichen können Entwickler zusammen an Embedded Vision-Projekten arbeiten und im Partnerbereich geeignete Hardware, Software und Integrationspartner für diese Projekte finden.

Bereits beteiligte Partnerfirmen sind begeistert angesichts der Möglichkeiten: ?Embedded Vision hat sich zu einer Schlüsseltechnologie in der Automatisierung entwickelt. Imaginghub erlaubt es uns, unsere Embedded System-Strategie mit diesem Trend in Einklang zu bringen?, kommentiert Maurice van der Aa, Product Sales Manager for the Industrial IoT Group beim Industrie-PC-Hersteller Advantech. ?Embedded Vision gewinnt in der Elektronikindustrie zunehmend an Bedeutung. Dabei werden Systeme immer komplexer, um Echtzeit-Bilderkennung und -analyse sowie skalierbare Fusion von Sensordaten zu ermöglichen?, ergänzt Aaron Behman, Director of Corporate Strategy and Marketing bei Xilinx. ?Imaginghub stellt Entwicklern, Ingenieuren und Bastlern die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um in kürzester Zeit ausgereifte Vision-basierte Systeme zu entwickeln.?



Als Ausgangspunkt für Embedded Vision-Anwendungen hat Basler das Basler PowerPack dart USB for Evaluation, ein Plug-and-play Evaluation Kit für die Basler dart Kameraserie, herausgebracht. Das PowerPack enthält eine äußerst kompakte Basler dart USB Kamera, ein geeignetes Objektiv sowie ein Kabel und erleichtert Entwicklern und Kunden die Evaluierung einer Basler dart Kamera. Die pylon Camera Software Suite mit ihrem benutzerfreundlichen SDK ermöglicht eine nahtlose Integration und kann kostenfrei heruntergeladen werden. Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich auf Imaginghub.

