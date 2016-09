Jetzt schon ins Neue Jahr schauen - Fliesentrends 2017

Gerade was Fliesen betrifft - das Angebot am Markt ist riesig und nahezu unüberschaubar. Als Hilfestellung für die Auswahl sind hier die Fliesentrends für das kommende Jahr zusammengefasst.

Fliesenausstellung in Augsburg - Ihr Fliesenhaus München

(firmenpresse) - Ein echtes Revival erleben derzeit Fliesen in Zementoptik. Sie erobern Bad, Küche und Wohnbereich mit ornamentalen Mustern und mediterranen Farben. Fliesen in Zementoptik sind ein echter Hingucker und schaffen eine ganz besonders individuelle Note oder gar orientalisches Flair in jedem Zuhause.



Ganz im Gegenteil dazu folgt der ebenso beliebte Landhausstil. Nach Jahren einer eher kühlen Ästhetik liegt er wieder voll im Trend. Fliesenhersteller springen mit Holzoptikfliesen und naturgetreuer Optik und Oberfläche gerne auf diesen Zug mit auf. Holzoptikfliesen in den Farbstellungen grau und weiß sind dabei Spitzenreiter und bringen frischen Wind in jeden Wohnraum. Der Landhausstil ist dabei in Küche und Bad ebenso passend wie im Wohnbereich oder gar im Schlafzimmer. Er sorgt für eine warme Raumoptik, wirkt edel und trotzdem gemütlich. Zudem ist der Landhausstil eine gute Entscheidung, für alle die auf eine zeitlose Ästhetik setzen.



Ein weiterer Trend, den man nun schon einige Jahre kennt, bleibt uns auch 2017 erhalten: Fliesen für die Wand und zwar in übergroßen Formaten. Egal ob in Betonoptik oder mit Blumenmuster, mit vielfältigen und pflegeleichten Oberflächen ist dieser Trend nicht nur optisch ein Must-Have sondern auch von großem Nutzen. Denn gerade in Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen, wie etwa Küche und Bad, sind Wandfliesen die optimale Lösung. Fliesen in XL-Formaten versprechen große Wirkung. Sie erzeugen wenig Fugen und dadurch selbst in kleinen Räumen ein schönes Gefühl von Weitläufigkeit.



Weitere innovative Badezimmerideen und alle Fliesentrends finden Interessierte in der Fliesenausstellung in Augsburg und München. Das Fliesenhaus München zeigt dabei, was es alles gibt und welche Trends anstehen. Denn den Einsatzmöglichkeiten und der optischen Vielfalt sind im Bereich der Fliese schier keine Grenzen gesetzt: ob im Bad, in der Küche oder im Wohnzimmer.





Ob in Zementoptik, Blumenmuster oder einfarbig - die Fliese liegt 2017 generell voll im Trend! Interessierte können sich davon auf der Website des Unternehmens unter www.fliesenhaus-muenchen.de oder direkt in der Fliesenausstellung in Augsburg selbst überzeugen.







Im Fliesenhaus München gibt die Fliese den Ton an. Fliesen, Naturstein und Mosaik faszinieren durch ihre Vielfalt an Farben, Strukturen und Formen. Mit den Ausstellungen in München, Planegg und Augsburg bietet man Kunden den optimalen Service bei der Suche nach dem Traumbad.



FHM Fliesenhaus München GmbH

