Rohstoffe: ohne Kupfer geht fast nichts

(firmenpresse) - Kupfer besitz nach Silber, aber noch vor Gold, die höchste spezifische Leitfähigkeit bei elektrischem Strom. Kupfer findet sich in Form von Kupfererz in großen Mengen in der Erde - und dies weltweit. Das hohe Vorkommen und die hervorragenden spezifischen Eigenschaften machen Kupfer heute zu einem der begehrtesten Rohstoffe der Welt. Kein Gerät, keine Maschine, kein Fahrzeug kommt ganz ohne Kupfer aus. In Kupfer zu investieren, bedeutet also in ein Metall zu investieren, das wie kein anderes unser tägliches Leben prägend beeinflusst. Gerade deshalb liefert Kupfer an der Börse über längere Zeiträume relativ stabile Werte. Es lohnt sich also durchaus, Kupfer als eine Investitionsform in Augenschein zu nehmen.



Sicherheit gewinnt man bei Betrachtung der Hauptgeschäftsfelder des Metalls: An erster Stelle steht hier natürlich die Elektroindustrie, die etwa bei der Herstellung von E-Motoren auf Kupfer als Wicklungsmaterial nicht verzichten kann. Genauso finden Kupferkabel in jeder Hausinstallation ihre Anwendung oder aber auch in der kommunalen Netzverteilung. Der Elektroindustrie steht die Herstellung von Kabeln und Drähten bevor. Es wird klar, dass große Firmen der Konsumgüterindustrie, Firmen mit Schwerpunkt Maschinen- und Anlagebau oder aber auch die Autoindustrie nicht ohne Kupfer auskommen.



Die Vielseitigkeit der Einsatzgebiete von Kupfer, die Haupteinsatzfelder des Metalls und der Fakt, dass es kaum einen Industriezweig gibt, der ohne Kupfer auskommt, sprechen durchaus für eine Investition in das rote Metall. Fakten, auf die auch die Drahtwerk Wilhelm Gutmann GmbH setzen kann. Als namhafter Kupferkabel Hersteller weiß man dort über die Vielseitigkeit von Kupfer und die Einsatzmöglichkeiten bestens Bescheid. Egal ob Kupferdrähte, Kupferrundseile oder Spiralkabel - als einer der führender Kupferdraht- und Kabelhersteller in Deutschland blickt Gutmann Kabel in Sachen Kabelkonfektionierung auf langjährige Erfahrung zurück. Einen Einblick über unterschiedlichste Kupferdrahtprodukte und Kabeltypen findet man unter: www.gutmann-kabel.de.









Als einer der führenden deutschen Kabelhersteller fertigen wir Schaltlitzen, Schaltdrähte, Steuerkabel, Erdungskabel, Spiralkabel sowie Fahrzeugleitungen. In unserem Sortiment finden unsere Kunden Kupferrunddrähte, flexible und hochflexible Kupferlitzen oder Rundseile (Erdungsseil, Kupferrundseil) und Kupfergeflechte (Massebänder, Abschirmschläuche) von bester Qualität.



Wir verwenden als Leiterwerkstoff blankes oder verzinntes hochreines weichgeglühtes Elektrolytkupfer (E-CU). Für die Kabelherstellung setzen wir als Isolierstoff spezielle Weich-PVCs und auf Anfrage auch halogenfreie wie TPE-U PUR oder EVA ein.



