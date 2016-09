Krimiautorin Nele Neuhaus im STERN CRIME-Interview: "Als Mordopfer zu enden wäre viel zu nett" (FOTO)

Die Bestsellerautorin Nele Neuhaus hat es auch mal mit

missgünstiger Kritik zu tun und einen Weg gefunden, damit umzugehen.

"Es gab einmal einen Kritiker, der (...) führte mich gern als das

Negativbeispiel eines Autors an. Ich habe seinen Namen (...) für

einen zwiespältigen Transplantationschirurgen verwendet und nur

minimal verändert. Die Figur war die Supersau des Buchs", berichtet

die Schriftstellerin im Interview mit dem Magazin STERN CRIME

(Ausgabe Nr.09, ab heute im Handel). Sterben lasse sie die Menschen,

die sie nicht leiden könne, in ihren Krimis aber nicht, "sie werden

die schäbigen Charaktere. Als Mordopfer zu enden wäre da viel zu

nett."



Das vollständige Interview ist in der neuen Ausgabe von STERN

CRIME (Nr.09) zu finden, die ab 1. Oktober 2016 zum Preis von 4,80

Euro im Handel erhältlich ist.







