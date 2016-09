Cathay Pacific: Drei gute Gründe jetzt Business Class zu fliegen

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 26. September 2016 – Geschäftsreisende und Urlauber, die sich auf ihrem Langstreckenflug zurücklehnen und entspannen möchten, haben nun noch mehr Gründe in der preisgekrönten Business Class von Cathay Pacific zu fliegen.

Aktuell bietet die Premiumfluggesellschaft aus Hong Kong neben den regulären Business Class Tarifen unterschiedliche, attraktive Buchungstarife an. So können Kunden sparen, wenn sie ihren Flug bis zu sieben Tage vor Abflug buchen oder aber, wenn sie sehr früh planen und sich bis zu 60 Tage im Voraus für ihren Flug entscheiden. So kostet aktuell das Business Class Ticket nach Hong Kong bei einer Buchung bis sieben Tage im Voraus beispielsweise ab 2.735 Euro (bis zu 730 Euro Ersparnis). Bei der Buchung des Frühbuchertarifs bis 60 Tage vor Abflug ist das Business Class Ticket bereits ab 2.129 Euro erhältlich (bis zu 1.335 Euro Ersparnis).

Darüber hinaus können Fluggäste bei der Buchung eines Business Class Tickets ab sofort mehr Gepäck mitnehmen. Statt der bisherigen 30 Kilo können Reisende nun 40 Kilo Gepäck aufgeben. In Hong Kong kommen die Fluggäste in den Genuss gleich mehrerer Lounges. Die größte Lounge „The Pier“ wurde im Sommer nach umfangreichen Umbaumaßnahmen wiedereröffnet und heißt Passagiere der First und Business Class sowie ausgewählte Mitglieder des Marco Polo Clubs und oneworld-Vielflieger herzlich willkommen. Highlights sind unter anderem das elegante Teehaus, die beliebte Noodle Bar sowie die ruhigen Entspannungsräume.

Alle weiteren Informationen über Cathay Pacific unter: http://www.cathaypacific.com/cx/de_DE.html



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Cathay Pacific Airways Limited ist eine in Hong Kong beheimatete Fluggesellschaft, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Dragonair Linienverkehrsdienste für Passagiere und Luftfracht zu 175 Destinationen* weltweit anbietet. Die Airline fliegt 44 Länder an. Cathay Pacific besitzt eine der jüngsten und modernsten Flotten in der Luft und zählt laut dem Unternehmen JACDEC zur sichersten Airline der Welt. Die Fluglinie ist Mitglied der oneworld Alliance.

* inkl. Codeshare-Services

Die Flüge sind buchbar unter www.cathaypacific.com, im Reisebüro oder über die Cathay Pacific Reservierungsnummer (069) 71008-777.

