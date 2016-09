EKD-Ratsvorsitzender beendet Türkei-Reise

(ots) - Im Rahmen seiner Türkei-Reise hat der

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),

Heinrich Bedford-Strohm, auch die Stadt Diyarbakir im Südosten der

Türkei besucht. In der Metropole mit etwa eine Million Einwohnern

haben derzeit rund 30.000 Flüchtlinge aus Syrien und 6.000 zumeist

jesidische Flüchtlinge aus dem Irak Zuflucht gefunden. Bedford-Strohm

traf dort Vertreter der syrisch-orthodoxen Gemeinde und besuchte

gemeinsam mit der Auslands- und Ökumenebischöfin der EKD, Petra

Bosse-Huber, und Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der Diakonie

Katastrophenhilfe, ein Flüchtlingslager für jesidische Familien.



Im Gespräch mit dem syrisch-orthodoxen Pfarrer Yusuf Akbulut und

dem Diakon Saliba Acis aus der Gemeinde Diyarbakir erkundigten sich

Bedford-Strohm und Bosse-Huber nach der Lebenssituation christlicher

Gemeinden in der Region und nach den aktuellen Herausforderungen der

syrisch-orthodoxen Kirche durch die Flüchtlingskrise. "Wir sind

dankbar für die Informationen aus erster Hand und möchten unseren

syrisch-orthodoxen Glaubensgeschwistern sagen, dass wir Ihnen im

Gebet verbunden sind", sagten der Ratsvorsitzende und die

Auslandsbischöfin.



Im Findanlik Camp etwa 20 km von Diyarbakir entfernt sprach der

Ratsvorsitzende mit jesidischen Familien aus dem Irak und

Verantwortlichen der kommunalen Verwaltung. "Die türkische

Gesellschaft war zunächst ebenso unvorbereitet wie die deutsche

Gesellschaft, hat aber gegenüber den drei Millionen aufgenommenen

Flüchtlingen unglaublich große Gastfreundschaft gezeigt. Doch die

Bedingungen, unter denen die Menschen leben, sind sehr schwierig. Es

muss viel getan werden, um gerade die Schutzbedürftigsten zu

erreichen. Es ist an der Zeit, Integrations-Perspektiven zu schaffen"

so Bedford-Strohm. "Die Diakonie Katastrophenhilfe als humanitäre



Organisation der Evangelischen Kirche und ihre türkische

Partnerorganisation leisten hier eine beeindruckende Arbeit. Aber wir

dürfen nicht nachlassen, auf eine Befriedung der Konflikte in Syrien

und dem Irak zu drängen. Nur durch die Beendigung des Krieges kann

die Ursache für die Flüchtlingsbewegungen beseitigt werden. Bis das

der Fall ist, müssen die Menschen Perspektiven im Aufnahmeland

eröffnet bekommen."



Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt mit Förderung der

Europäischen Kommission (ECHO) in der Region 12.000 syrische

Flüchtlinge und die etwa 1.300 jesidischen Flüchtlinge aus dem Irak

mit Bargeldtransfers. Die Familien erhalten Geldkarten, die monatlich

mit einem Betrag aufgeladen werden und mit denen sie Lebensmittel und

andere Gebrauchsgüter einkaufen können. Zudem bietet die Diakonie

Katastrophenhilfe mit ihrer türkischen Partnerorganisation in einem

Gemeindezentrum im Flüchtlingslager Unterstützung bei der Überwindung

von Traumata, Beratung und Sprachkurse insbesondere für Kinder,

Jugendliche und Frauen an.



"Der aktuell sich dramatisch verschärfende Konflikt in Syrien und

die anhaltende Gewalt im Irak lassen wenig Hoffnung zu, dass die

teils schwer traumatisierten Familien bald in ihre Heimat

zurückkehren können. Sie sehnen sich nach Sicherheit und einer

Zukunft für ihre Kinder. Deshalb geht es neben der Grundsicherung

auch darum, den Menschen einen geschützten Raum z.B. in

Gemeindezentren zu bieten und ihnen und ihren Kindern Perspektiven zu

eröffnen. Durch Bildung, durch Arbeitsmöglichkeiten, aber auch durch

Aufklärung über ihre rechtlichen Möglichkeiten", sagt Cornelia

Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe.



Nur zehn Prozent der nach offiziellen Angaben mehr als drei

Millionen Flüchtlinge in der Türkei leben in Flüchtlingslagern. Die

Mehrheit der Familien lebt in gemieteten Wohnungen oder

provisorischen Unterkünften und hat bisher schlechten Zugang zu

Hilfsleistungen, Gesundheitsversorgung, Arbeit und Bildung. Die

Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt mit ihrer Partnerorganisation

aktuell Flüchtlinge in Diyarbakir, Sanliurfa, Batman, Hatay und

Istanbul. Mit Förderung durch das Auswärtige Amt und die Europäische

Kommission (ECHO) führt die Diakonie Katastrophenhilfe derzeit

Projekte mit einem Volumen von insgesamt rund 13 Millionen Euro in

der Türkei durch und erreicht damit rund 120.000 Menschen.



