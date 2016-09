NACH DEM URLAUB IST VOR DEM URLAUB: HERBSTFERIEN IM AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL

Im Oman macht das Six Senses Integrated Wellness Programm fit, sportlich und gesund

(firmenpresse) - Maskat, Oman, 26. September 2016 – Wenn hierzulande die Tage immer kürzer werden, die Kälte Einzug hält und alle Zeichen auf Herbst stehen, beginnt im Oman die schönste Reisezeit. Gut, dass bereits die Herbstferien vor der Tür stehen – eine perfekte Gelegenheit, vor dem langen Winter noch einmal richtig Kraft im Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel in Maskat zu tanken.

Der kürzlich eröffnete Six Senses Spa des Hotels bietet spezielle Fitness- und Wohlfühl-Programme, um die Gäste gestärkt und gesund in die kalte Jahreszeit starten zu lassen. Der Luxus-Spa offeriert hierfür ein innovatives Wellnessprogramm, mit dem Körper und Geist von innen heraus revitalisiert werden.

Das Six Senses Integrated Wellness Programm ist ein neuartiges Konzept, in dessen Zentrum das Wellness-Screening steht. Dieses Screening besteht aus einer 50-minütigen Beratung, die dem Wellness-Experten des Six Senses Spa die Möglichkeit gibt, sich jedem Gast individuell zu widmen und seine Schlüssel-Biomarker, die die Gesundheit bestimmen, wissenschaftlich zu analysieren. Diese Biomarker sind Körperzusammensetzung, Metabolismus, Sauerstoffverteilung, Herzfunktion, Kreislauf und Stressparameter. Basierend auf den Werten des Screenings, stellt der Wellness-Experte ein personalisiertes Wellness-Programm zusammen, das Spa-Behandlungen, Ernährungsberatung und eine Reihe von Fitness- und Wellness-Übungen beinhaltet.

Außerdem können die Gäste zum Erreichen ihrer sportlichen Ziele die Angebote des Fitnesszentrums im Hotel nutzen, wo von 9 bis 18 Uhr qualifizierte Trainer für jegliche Fragen zur Verfügung stehen. Auf dem Programm stehen Yoga, Zumba und Step-Aerobik. Gäste können auch den Yogi-Meister des Spas für eine individuelle Sitzung zur Tiefenentspannung buchen.

Reisenden, die eine alle Sinne umfassende Erfahrung im legendären Luxusresort in Maskat machen wollen, bietet das Hotel außerdem das neue Spa Escape Package: Eine Übernachtung inklusive Frühstück in einem der luxuriösen Zimmer und eine Behandlung nach Wahl im Six Senses Spa.



Somit können Gäste mit dem hervorragenden Frühstücksbuffet und dem Blick über Pool und Strand in den Tag starten, bevor sie wundervolle Stunden im Spa genießen.

Als eines der führenden Luxus-Spas im Mittleren Osten, bietet das Sex Senses Spa auf 3,000 Quadratmetern großzügig gestaltete Behandlungssuiten und Räumlichkeiten, darunter auch einen Mitglieder- und Strandbereich exklusiv für Frauen. Die luxuriöse Umgebung, in der die Gäste entspannende Behandlungen genießen, ist von einem arabischen Fort inspiriert und verbindet lokale Kultur mit holistischen Ansätzen zu einer umfassenden Wellness-Erfahrung.

Das Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel präsentiert sich den Gästen als Oase der Entspannung und inneren Ruhe, wo sie sich regenerieren, revitalisieren und dem Alltag für eine authentische omanische Erfahrung entfliehen können – ideal für eine Herbstreise in die Sonne.

Weitere Informationen und Reservierungen über reservationsalbustan(at)ritzcarlton.com oder telefonisch über +968 2476 4205.

SPA ESCAPE PACKAGE

· Übernachtung im Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel

· Frühstück für zwei Personen im Al Khiran Terrace

· Individuelle Wahl einer 50-minütigen Six Senses Spa Signature-Behandlung

Preise ab circa 355 Euro pro Nacht und Zimmer.

SIX SENSES SPA INTEGRATED WELLNESS PROGRAM

Tagesprogramm: circa 336 Euro pro Person.

Inklusive: Lunch im Spa, eine Wellness-Beratung, eine personalisierten Spa-Behandlung und eine personalisierte Wellness-Übung, betreut von einem Wellness-Experten

Über das Wellness-Screening

Das Wellness-Screening stellt Gästen einen leicht verständlichen Bericht zur Verfügung, in dem anhand eines Bewertungssystems folgende Biomarker untersucht werden:

· Körperzusammensetzung

· Stresslevel

· Blutdruck und komplettes Blutbild

· Prophylaxevorschläge

Basierend auf den Testresultaten, rückt der Wellness-Experte die individuellen Bedürfnisse eines jeden Gastes in den Fokus und empfiehlt ein personalisiertes Programm, das ausgesuchte Spa-Behandlungen, Ernährungsberatung und eine Reihe von Fitness- und Wellness-Übungen inkludiert.

Six Senses Spa Fitness- und Yoga-Kurse

Circa 12 Euro pro Person im Gruppenkurs

Circa 60 Euro pro Person im Einzelkurs

Fitnesszentrum

Gäste haben eine große Auswahl an Anlagen, Räumlichkeiten und Services im Al Bustan Palace: ein fünfzig Meter langer Infinity-Pool, vier Flutlicht-Tennisplätze mit ansässigem Trainer, Wassersportaktivitäten wie Segeln, Kajaken und Schnorcheln und ein Joggingtrail.



Über The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) betreibt 90 Hotels und Resorts in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika, der Karibik und im Nahen Osten. Über 30 weitere Hotels und Eigentumsanlagen sind weltweit in Voreröffnung oder Planung. Informationen und gebührenfreie Reservierungen unter Telefon 0800-1812334 (in Deutschland), Telefon 0800-201127 (in Österreich) und Telefon 0800-553986 (in der Schweiz) sowie unter www.ritzcarlton.com und zur Kommunikation in Echtzeit #RCMemories. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist hundertprozentiges Tochterunternehmen von Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR).

The Ritz-Carlton Hotel Company hat keine Häuser in Großbritannien und ist unabhängig vom The Ritz London.

Six Senses Hotels Resorts Spas ist ein Hotel- uns Spa- Unternehmen, das aus neun Resorts und 27 Spas unter den Markennamen Six Senses, Evason und Six Senses Spas besteht. Mit dem Ziel, in den kommenden drei Jahren auf die doppelte Größe zu wachsen, leitet Six Senses schon jetzt Resorts in Fernreisedestinationen, die in eine atemberaubende Natur eingebettet sind. Bekannt für den einzigartigen und abwechslungsreichen Design-Charakter der Spas, verpflichtet sich jede Anlage dazu, die Gemeinde, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden zu fördern und unterstützen.

Six Senses Spas bieten eine große Auswahl an holistischen Wellness-, Regenerations- und Schönheitsbehandlungen, die von erfahrenen Therapeuten überwacht werden. Six Senses Spas sind außerdem eingebunden in namhafte Hotels und Resorts weltweit.

Evason präsentiert eine Reihe an einzigartigen Resorts, die der Six Senses-Philosophie aus Verantwortungsbewusstsein für die Gemeinde und im Bereich der Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Diese Anlagen sind nicht nur familienfreundlich und wertorientiert sondern bieten auch eine Vielzahl an Services und individuellen Betreuungsmöglichkeiten.



