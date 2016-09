Basiswissen Kostenrechnung - ideal für Existenzgründer und Fachkräfte

Viele Existenzgründer, aber auch Fachkräfte und Nachwuchsführungskräfte aus dem technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich verfügen nicht über die kaufmännischen Kenntnisse, die sie für Ihr Berufsleben benötigen.

Viele Existenzgründer sind Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Und auch Fachkräfte und Nachwuchsführungskräfte aus dem technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich verfügen über sehr viel Spezialkenntnisse. Sie alle sind aber heute - genau wie ihre Unternehmen - einem enormen Kostendruck ausgesetzt. Doch die Kenntnisse in der Kostenrechnung sind oft nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Dabei sind gerade diese so wichtig, da sich der Kostenbegriff in der Betriebswirtschaftslehre grundlegend von den Kosten in der Allgemeinsprache unterscheidet. Mit dem Buch "Basiswissen Kostenrechnung", das unter der ISBN 978-1-49963-420-4 nur bei Amazon und CreateSpace erhältlich ist, wird diese Lücke geschlossen. Für lediglich 6,49 Euro als Taschenbuch oder 4,49 Euro als Kindle-ebook erhalten die Leser auf knapp 120 Seiten den Überblick über das System der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufgrund der kompakten Darstellung eignet sich das Buch besonders für Einsteiger in die Kostenrechnung, die sich mit den grundlegenden Informationen versorgen wollen, weil sie genau diese und nicht mehr brauchen.





Prof. Dr. Stefan Georg lehrt an die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes u.a. Kostenrechnung, Kostenmanagement und Controlling.

Stefan Georg

