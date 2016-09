MorphoSys gibt bekannt, dass sein Lizenznehmer Janssen positive Phase 3-Ergebnisse von Guselkumab in Schuppenflechte veröffentlicht hat

MorphoSys AG /

MorphoSys gibt bekannt, dass sein Lizenznehmer Janssen positive Phase

3-Ergebnisse von Guselkumab in Schuppenflechte veröffentlicht hat

Guselkumab hat beide primäre Studienziele bei Patienten mit moderater bis

schwerer Schuppenflechte (Plaque Psoriasis) erreicht



* Janssen präsentierte heute Ergebnisse einer klinischen Phase 3-Studie von

Guselkumab bei 837 Patienten mit moderater bis schwerer Schuppenflechte

(Plaque Psoriasis) ("VOYAGE 1" Studie).

* In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung gab Janssen bekannt, dass

"neue Phase 3-Daten signifikante Wirksamkeit gegenüber Placebo, sowie eine

Überlegenheit von Guselkumab gegenüber Humira® bei der Behandlung von

moderater bis schwerer Plaque Psoriasis zeigen". Janssen erklärt darüber

hinaus, dass Guselkumab "signifikante Wirksamkeit verglichen mit dem Tumor-

Nekrose-Faktor Blocker Humira® in allen wesentlichen Endpunkten der Studie

über eine Behandlungszeit von 48 Wochen" zeigt.

* Gemäß Janssens heutiger Pressemitteilung wurden die beiden primären

Studienziele erreicht. Diese beinhalten die Verbesserung der

Krankheitssymptome bei Schuppenflechte: Dabei wurde das Erreichen von reiner

bzw. fast reiner Haut (gemessen durch die Parameter IGA 0 oder 1 und PASI

90) in Behandlungswoche 16 bei Patienten, die mit Guselkumab behandelt

wurden, im Vergleich zu Patienten, die ein Scheinmedikament (Plazebo)

erhielten, gemessen. Zusätzlich berichtet Janssen, dass alle wesentlichen

sekundären Studienziele mit statistischer Signifikanz bei dem Vergleich von

Guselkumab gegenüber Humira® erreicht wurden.

* Guselkumab ist ein mithilfe der Antikörperbibliothek von MorphoSys



identifizierter, vollständig humaner Antikörper, der sich gegen das

Zielmolekül IL-23 richten soll.



Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY)

gab heute bekannt, dass ihr Lizenznehmer Janssen Research & Development, LLC

(Janssen) positive Ergebnisse aus einer klinischen Phase 3-Studie mit Guselkumab

bei 837 Patienten mit moderater bis schwerer Ausprägung von Schuppenflechte

berichtet hat. Guselkumab ist ein mithilfe der Antikörperbibliothek von

MorphoSys identifizierter, vollständig humaner Antikörper, der sich gegen das

Zielmolekül IL-23 richten soll.



Janssen präsentierte die Daten aus seiner klinischen "VOYAGE 1" Studie auf dem

Kongress der Europäischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (EADV)

heute in Wien. Die randomisierte, doppelt-verblindete Studie untersuchte

Guselkumab im Vergleich zu einem Scheinmedikament (Plazebo) sowie dem aktiven

Vergleichsmedikament Adalimumab (Humira®) in der Behandlung von Patienten mit

moderater bis schwerer Ausprägung von Schuppenflechte (Plaque Psoriasis).



"Wir freuen uns sehr über die positiven Studienergebnisse, die unser

Lizenzpartner Janssen in der Untersuchung des Wirkstoffs Guselkumab bei

Patienten mit moderater bis schwerer Schuppenflechte erzielt hat", sagte Dr.

Marlies Sproll, Forschungsvorstand der MorphoSys AG. "Wir sind stolz auf unsere

langjährige Kooperation mit Janssen und sehen weiteren Informationen über die

zukünftige Entwicklung von Guselkumab mit Freude entgegen."



Weitere Detailinformationen über die klinischen Studienergebnisse können der

heutigen Pressemitteilung von Janssen entnommen werden.



Über Schuppenflechte

Schuppenflechte ist eine Autoimmunerkrankung welche durch anormale Hautstellen

gekennzeichnet ist. Die betroffenen Hautstellen sind typischerweise rot, jucken

und schuppen sich. Der Schweregrad kann sich von lokalen und kleineren

betroffenen Stellen bis hin zum Befall des gesamten Körpers erstrecken. Es gibt

fünf Haupttypen von Schuppenflechte: Plaque, guttate, inverse, pustulöse und

erythrodermische Psoriasis. In 90% der Fälle von Schuppenflechte handelt es sich

um Plaque Psoriasis, auch als Psoriasis Vulgaris bekannt. Diese weist

typischerweise rote Hautstellen auf, die auf der Oberfläche weiß geschuppt sind.

In der Regel handelt es sich bei Schuppenflechte um eine chronische Erkrankung,

welche eine hohe Morbidität aufweist und negative Auswirkungen auf die

Lebensqualität der Patienten hat. Schätzungen von unabhängigen

Marktforschungsexperten besagten, dass im Jahr 2015 das Vorkommen der Krankheit

bei 16 Millionen Patienten in den sieben größten Märkten (USA, Japan,

Frankreich, Deutschlang, Italien, Spanien und Großbritannien) betrug.



MorphoSys in Kürze:

MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek

der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und

weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im

Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden

Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.

Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline

mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur

Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys

ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe

spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der

Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu

MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®,

100 billion high potentials®, Slonomics®, Lanthio Pharma® und LanthioPep® sind

eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Humira® ist ein eingetragenes Warenzeichen von AbbVie Inc.



Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und

Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,

soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Head of Corporate Communications & IR



Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR



Alexandra Goller

Senior Manager Corporate Communications & IR



Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors(at)morphosys.com





Kommentare zur Pressemitteilung