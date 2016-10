Neue Westfälische (Bielefeld): EU-Kommissar Oettinger: "Europa muss den FC Bayern kopieren"

(ots) - EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) sieht

Europa in Sachen Dynamik im Nachteil gegenüber Asien und den USA. Der

in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagsausgabe)

sagte er: "Da müssen wir besser werden. Das ist wie im Sport. Wir

müssen mehr trainieren, schneller werden, besser harmonieren,

Doppelpass spielen." Wenn im Fußball Schalke unten, Bayern oben und

der VfB Stuttgart abgestiegen sei, wisse man, es liegt an Leistung,

Schnelligkeit und Teamgeist. "Kurz: Wir müssen die Bayern kopieren",

so Oettinger.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.10.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407339

Anzahl Zeichen: 844

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 159 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung