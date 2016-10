Der Tagesspiegel: Industrie will Flüchtlinge mit Zeitarbeitsverträgen beschäftigen

(ots) - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen

Industrie (BDI), Ulrich Grillo, hat die Bundesregierung aufgefordert,

Arbeitgebern zu erlauben, Flüchtlinge mit Zeitarbeitsverträgen zu

beschäftigen. Zur Begründung sagte er dem Berliner "Tagesspiegel"

(Sonntagausgabe), drei Viertel der arbeitsuchenden Flüchtlinge hätten

keine formale Berufsausbildung. "Das macht es schwer, ihnen einen

sofortigen Einstieg in Arbeit zu ermöglichen. Sinnvoll wäre es, das

Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit vollständig abzuschaffen."



http://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-industrie-praesid

ent-grillo-politik-der-afd-ist-gift-fuer-uns-als-exportnation/1463121

8.html



