Neuer Weihrauch Blog

Der Jeomra Verlag hat einen neuen Blog gestartet.

Hier gibt es alles rund um Weihrauch - Informationen, Rezepte, Kurioses, Produkte, Tipps und Tricks.



Für alle Freunde des Weihrauchs. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen.

Was ist Weihrauch?



Wenn man heute von Weihrauch spricht, dann wird meistens das Harz der Boswellia Bäume damit gemeint, zumindest in unserem Kulturkreis, aber das war nicht immer so und wird in anderen Ländern auch anders gehandhabt. Das liegt vor allem an dem Wort „Weihrauch“, was im Grunde nichts anderes bedeutet als „der Rauch, der weiht“ und sehr viel Raum für eine Interpretation lässt.



Weihrauch wird seit tausenden Jahren für Räucherungen genutzt, doch dass der Begriff Weihrauch für uns mit dem Harz der Boswellia Bäume im Zusammenhang steht ist im Verhältnis zu diesen tausenden von Jahren relativ neu. Das liegt auch sicherlich daran, dass wir in den letzten 100 Jahren immer mehr Möglichkeiten erlangten, die verschiedenen Harze und Bäume chemisch und botanisch zu analysieren und katalogisieren.



Botanisch betrachtet gehört der Weihrauch übrigens zur Familie der Balsambaumgewäche, zu der z.B. auch der Myrrhenbaum gehört. Boswellia ist hierbei der Name der Gattung der Weihrauchbäume, von denen es ungefähr 20 Sorten gibt, die sowohl in der Medizin, als auch natürlich beim Räuchern ihre Verwendung finden.

Eine Vorschau über die Weihrauch-Sorten:



Boswellia Serrata – Indien

Boswellia Papyrifera – Äthiopien, Eritrea

Boswellia Carteri – Somalia

Boswellia Frereana – Somaliland

Boswellia Odorata – Afrika

Boswellia Sacra – Oman

Boswellia Neglacta – Kenia



Dieser Blog soll Liebhabern von Weihrauch ein paar Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen, sowie interessante Rezepte liefern. Natürlich kann man viele verschiedene Weihrauch-Sorten in erstklassiger Qualität auch über diesen Blog beziehen.

Viel Freude beim Stöbern und Informieren auf:

http://weihrauch-blog.de/



Georg Huber





Ps: Wussten Sie beispielsweise, dass Weihrauchwasser sich besonders gut für die Gesichtspflege eignet?





