Honoro UG launcht mit Kfzversicherung.org neues Kfz-Portal

Auf dem neuen Kfz-Portal www.kfzversicherung.org können Autobesitzer über 120 Tarife online vergleichen und beim Testsieger online Versicherungsschutz beantragen.

(firmenpresse) - Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG empfiehlt Vergleich der Autoversicherung



Ortenberg – Oktober bis November bricht alljährlich die Wechselzeit im Bereich der Kfz Versicherung an. Gerade bei der Kfz Versicherung gibt es sehr große Beitragsunterschiede unter den deutschen Versicherungen.



Ein hoher Beitrag garantiert leider nicht immer auch einen sehr guten Versicherungsschutz. Auf www.kfzversicherung.org finden Autobesitzer hinreichend Informationen, welche Kfz Versicherungen ein gutes bis sehr gutes Beitrags- und Leistungsverhältnis bieten.



Kfzversicherung.org bietet zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten



Auf dem Kfz Portal www.kfzversicherung.org finden Autobesitzer über 13 bekannte Autoversicherer, die wiederum über 120 Tarife zum Vergleichen der Autoversicherung anbieten. Die Ergebnisse des Versicherungsvergleichs können auch nach einem Fahrerschutz, Rabattschutz oder einem Schutzbrief selektiert werden.



Neben der Kfz Versicherung kann man im Portal auch eine Lkw Versicherung oder Motorradversicherung online berechnen und abschließen. Für den Lkw und das Motorrad finden sich so bekannte Versicherer wie die VHV, Kravag, Barmenia, Axa oder Concordia in den Vergleichsrechnern.



Kfz Versicherung : Achten Sie beim Vergleich auf Details



Der Geschäftsführer der Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG, Herr Alexander Hacker, erklärt :“Bei der Entscheidung für eine Autoversicherung sollte nicht allein der Beitrag als alleiniger Parameter genutzt werden. Gerade im Bereich der Teilkasko und der Vollkasko gibt es große Leistungsunterschiede unter den einzelnen Tarifen. Nicht sehr groß ist der Unterschied hingegen bei der Kfz Haftpflichtversicherung.“



So können die Tarife Unterschiede bei den Leistungen Zusammenstoß mit Tieren, Neuwertentschädigung nach einem Diebstahl oder bei Übernahme von Schäden durch eine grobe Fahrlässigkeit aufzeigen.



Nachdem Autobesitzer den Vergleich berechnet haben, können sie bis zu 3 Tarife mit Beitrag und Leistungen in einem PDF darstellen und auch ausdrucken lassen. Nachdem man sich für eine Kfz Versicherung entschieden hat, kann man den Versicherungsschutz online abschließen. Bei Fragen nutzen Sie bitte unsere kostenlose Hotline unter der Telefonnummer 0800 – 646 66 76. Ein ausgebildeter Versicherungsfachmann steht Ihnen hier zur Verfügung.





https://www.kfzversicherung.org



Die Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG ist im Bereich des Finanz- und Versicherungswesens tätig und tritt dort als Makler, besonders im Internet, auf.

Herr Alexander Hacker ist Geschäftsführer der Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG und ist ein ausgebildeter Versicherungsfachmann und Versicherungsmakler nach § 34 d GeWo. Außerdem ist er ausgebildeter Sozialversicherungsfachmann und Baufinanzierungsberater (IHK geprüft).



Zahlreiche Online-Portale aus dem Versicherungsbereich gehören zum Portfolio der Honoro UG. Darunter befinden sich Versicherungslösungen wie die Sterbegeldversicherung, Betriebshaftpflicht, Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung oder Rechtsschutzversicherung.

Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG (haftungsbeschränkt)

Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG (haftungsbeschränkt)

Alexander Hacker

Weinbergstrasse 53

63683 Ortenberg

Tel. 06046 940960

Fax: 06046 940991

E-Mail: honoro(at)email.de

Web: https://www.kfzversicherung.org

