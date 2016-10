Der Tagesspiegel: Grüne: Keine Einigung bei Vermögensbesteuerung

(ots) - Den Grünen steht auf dem Parteitag im November eine

Kampfabstimmung über die Steuerpolitik bevor. Der Bundesvorstand

konnte sich nach Informationen des Berliner "Tagesspiegel"

(Sonntagausgabe) nicht einigen, mit welchen Forderungen zur

Vermögensbesteuerung die Partei in die Bundestagswahl 2017 ziehen

soll. Das geht aus dem Leitantrag zum Thema Gerechtigkeit hervor,

über den die Delegierten in Münster abstimmen sollen.



