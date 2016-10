Apotheken-Vertrieb deutlich ausgebaut

FREY Nutrition® weitet den Vertrieb in Apotheken weiter aus

(firmenpresse) - Mittlerweile haben knapp 100 Apotheken FREY Nutrition® fest ins Sortiment aufgenommen und vertreiben qualitativ hochwertige Produkte von FREY mit gutem Gewissen. Qualität zahlt sich eben immer aus! Weitere Apotheken werden folgen, denn die Nachfrage ist riesig. Anfragen können per E-Mail an info(at)freynutrition.de gesendet werden.



Weitere Informationen über FREY Nutrition®:

Bei FREY Nutrition® handelt es sich um ausschließlich ernährungsphysiologisch wertvolle Produkte, die dem deutschen Lebensmittelrecht entsprechen (LMBG) und in Deutschland nach den strengen Richtlinien der DIN EN ISO 9001:2000 sowie der Hygieneverordnung HACCP (gemäß den gesetzlichen Vorschriften) hergestellt werden. Zusätzlich sorgen die Qualitätsmanagementsysteme IFS und GMP für eine stets gleichbleibend hohe Qualität. Damit garantieren wir absolute Hygiene, Reinheit und höchste Qualität. Besonders bei Nahrungsergänzungen sollte stets auf ausschließlich geprüfte und qualitativ hochwertige Produkte geachtet werden, denn es geht um den eigenen Körper und die eigene Gesundheit!



Alle FREY Nutrition® Nahrungsergänzungen werden zudem umfangreich erprobt und in Theorie und Praxis getestet, um für höchste Sicherheit zu sorgen und einen maximalen Erfolg zu gewährleisten. Durch die strenge Auswahl hochwertigster Rohstoffe besteht bei FREY Nutrition® zu jeder Zeit die Sicherheit, Nahrungsergänzungen erster Gütequalität zu erhalten. Von der Rohstoffanlieferung bis zum Versand wird jeder Verarbeitungsschritt genau protokolliert und durch regelmäßige Labortests sichergestellt.



Die Zertifizierungen und Qualitätsstandards sind anhand der Icons auf unseren Produkten kenntlich gemacht, weshalb beim Kauf stets auf die Zertifizierungs-Icons geachtet werden sollte!







