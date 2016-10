Weshalb MPU Wolff Ihr richtiger Partner für die MPU Vorbereitung ist

Zurzeit finden vielen Feste im Herbst statt. Das Wetter läd auch ein, kräftig mit zu feiern. Doch was, wenn danach der Führerschein weg ist? Wer hilft mir bei der MPU Vorbereitung.

MPU Wolff - Ihr passender Partner für die MPU Vorbereitung

(firmenpresse) - Traunstein - Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man den Führerschein für eine gewisse Zeit abgeben muss. Wenn es zu einem größeren Vergehen kommt, dann muss man nicht nur den Führerschein abgeben, sondern man muss auch zur MPU, zur medizinisch Psychologische Untersuchung.

Der Psychologe möchte nach einer sehen, dass es eine Veränderung bei den Betroffenen gibt. Die Bestehensquote bei der Prüfung der MPU ohne professionelle Vorbereitung liegt bei 20%. Wer sich professionell auf die Prüfung bei MPU Wolff vorbereitet hat eine Bestehensquote von aktuell 93%.



Doch was macht MPU Wolff zum passenden MPU Partner?



Wenn eine MPU angeordnet wird, fängt man an die unterschiedlichen Anbieter zu vergleichen und sich den für sich besten Anbieter herauszusuchen. Um Ihnen diesen Vergleich zu vereinfachen, haben wir Ihnen nochmal den Nutzen für Sie aufgeführt.



Mit diesen 6 Gründen setzen wir uns von MPU Wolff, von unseren Mitbewerbern ab.



1. Die fachliche Grundlage aufgrund des 360° Tree Coachings. Dieses System wurde von der MPU Akademie Augsburg entwickelt und ist bei vielen Beratern bundesweit erfolgreich im Einsatz. Dadurch sehr hohe Erfolgsquote.



2. Wir machen nur Einzelsitzungen. Dadurch können wir auf die Probleme des Teilnehmers gezielt eingehen. Es wird kein Standard-Programm abgespult. Wer beispielsweise den Führerschein wegen Alkohol verloren hat, der wird nicht auf Prüfungsfragen vorbereitet, die sich mit der MPU wegen Verhaltensauffälligkeit beschäftigen. Die passiert häufig in Gruppensitzungen.



3. Wir kommen zu Ihnen. Wenn man die Fahrerlaubnis verloren hat, ist es immer schwierig an weiter entfernte Orte zu kommen. MPU Vorbereitungen finden meist nur in größeren Orten statt und so ist das in ländlicheren Gegenden immer mit einem hohen Aufwand verbunden, an MPU-Vorbereitungen teilzunehmen.



4.Wir arbeiten diskret. Unsere Räumlichkeiten sind nicht von außen als MPU-Beratung zu erkennen. Wir möchten dadurch die Diskretion für Sie wahren, damit Sie nicht auf diese Situation aufgrund von Besuchen bei uns angesprochen werden. Das bewahrt Ihnen ihren guten Ruf. Durch die Einzelsitzungen treffen Sie später auch nie Menschen, die Sie auf diese Situation aufgrund von Gruppensitzungen ansprechen.





5. Ganzheitlicher und dadurch nachhaltiger Ansatz. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der momentanen Situation, sondern schauen uns auch an, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Dann entwickeln wir für Sie zusammen einen Weg, der für Sie passt, nicht mehr in diese Situation zu kommen. Dies dauert seine Zeit und ist nicht als Crash-Kurs möglich. Aber nur so kommen Sie zum Erfolg. Der steht für uns auch ganz oben.



6. Wir sind MPU Spezialisten. Wir haben uns auf die MPU Vorbereitung fokussiert und bieten Ihnen keine unterschiedlichen Leistungen, sondern nur MPU Vorbereitungen. Durch diesen Fokus haben Sie die Sicherheit bei Ihrem Problem perfekt betreut zu sein.



MPU Wolff finden Sie an den folgenden Standorten:



Bitte achten Sie immer auf das Einzugsgebiet der einzelnen Standorte für die MPU-Vorbereitung.



PLZ 6:



61440 Oberursel, Adenauerallee 21, MPU Oberursel

63067 Offenbach, Strahlenbergerstraße 123-125, MPU Offenbach

63128 Dietzenbach, Offenbacher Straße 9, MPU Dietzenbach

63263 Neu-Isenburg, Siemensstraße 5, MPU Neu-Isenburg

64521 Groß-Gerau, Wasserweg 2, MPU Groß-Gerau

64807 Dieburg, Max-Planck-Straße 2, MPU Dieburg

65428 Rüsselsheim am Main, Moselstraße 21, MPU Rüsselsheim



PLZ 8:



81675 München, Kirchenstraße 1, MPU München

82031 Grünwald, Südliche Münchner Str. 12, MPU Grünwald

82319 Starnberg, Bahnhofplatz 14, MPU Starnberg

82418 Murnau, Gabriele-Münter-Platz 2, MPU Murnau

82467 Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 21, MPU Garmisch-Partenkirchen

83024 Rosenheim, Küpferlingstraße 66, MPU Rosenheim

83043 Bad Aibling Heubergstraße 2, MPU Bad Aibling

83093 Bad Endorf, Bahnhofstraße 8, MPU Bad Endorf

83209 Prien am Chiemsee, Hochfellnstraße 16, MPU Prien am Chiemsee

83278 Traunstein, Stadtplatz 38A, MPU Traunstein

83308 Trostberg, Tittmoninger Straße 19, MPU Trostberg

83395 Freilassing, Münchner Straße 15, MPU Freilassing

83471 Berchtesgaden, Doktorberg 3, MPU Berchtesgaden

83512 Wasserburg, Tränkgasse 7, MPU Wasserburg

83607 Holzkirchen, Tölzer Straße 38, MPU Holzkirchen

83646 Bad Tölz, Am Schloßplatz 5, MPU Bad Tölz

83684 Tegernsee, Max-Josef-Straße 13, MPU Tegernsee

83714 Miesbach, Schlierseer Straße 16, MPU Miesbach

84453 Mühldorf am Inn, Schlörstraße 1, MPU Mühldorf am Inn

84489 Burghausen, Markler Straße 16, MPU Burghausen

84503 Altötting, Neuöttinger Straße 32, MPU Altötting

85567 Grafing, Griesstraße 27, MPU Grafing

86152 Augsburg, Johannisgasse 4, MPU Augsburg



PLZ 9:



91074 Herzogenaurach, Badgasse 4, MPU Herzogenaurach

91126 Schwabach, Bogenstraße 2, MPU Schwabach

91154 Roth, Hilpoltsteiner Straße 2A, MPU Roth

91161 Hilpoltstein, Maria-Dorothea-Straße 8, MPU Hilpoltstein

91207 Lauf an der Pegnitz, Turnstraße 11, MPU Lauf an der Pegnitz

91217 Hersbruck, Amberger Straße 27, MPU Hersbruck

91257 Pegnitz, Hauptstraße 73, MPU Pegnitz

91301 Forchheim, Hornschuch-Allee 20, MPU Forchheim

91315 Höchstadt an der Aisch, Marktplatz 5, MPU Höchstadt an der Aisch

91413 Neustadt an der Aisch, Konrad-Adenauer-Straße 1, MPU Neustadt an der Aisch

91522 Ansbach, Martin-Luther-Platz 1, MPU Ansbach

91710 Gunzenhausen, Dr. Martin-Luther-Platz 4, MPU Gunzenhausen

91781 Weißenburg, Pfarrgasse 4, MPU Weißenburg

92224 Amberg, Zeughausstraße 1A, MPU Amberg

92237 Sulzbach-Rosenberg, Obere Gartenstraße 3, MPU Sulzbach-Rosenberg

92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Gartenstraße 1, MPU Neumarkt in der Oberpfalz

92637 Weiden i.d. Opf., Luitpoldstraße 24, MPU Weiden in der Oberpfalz



Falls der für Sie passende Standort nicht dabei ist, rufen Sie uns bitte an und wir suchen nach einer Lösung, damit Sie eine gute MPU-Vorbereitung erhalten. Die MPU Akademie Augsburg bildet bundesweit MPU Berater nach dem 360° Tree Coaching aus. Diese Methode hat sich bei vielen Teilnehmern bewährt.



Wenn Sie die Auflage bekommen haben, zur MPU Prüfung zu müssen, empfehlen wir Ihnen ab zu wiegen, welche Lösung Sie am besten ans Ziel führt. Dabei sollten Sie auf Qualität setzen. Rufen Sie bei MPU Wolff unter 08036-3013325 an und informieren Sie sich über die MPU Vorbereitung. Sie können auch gerne die Kontaktformulare der Webseite von MPU Wolff benutzen für Ihre Fragen.







http://www.mpuwolff.de



Falls der für Sie passende Standort nicht dabei ist, rufen Sie uns bitte an und wir suchen nach einer Lösung, damit Sie eine gute MPU-Vorbereitung erhalten. Die MPU Akademie Augsburg bildet bundesweit MPU Berater nach dem 360° Tree Coaching aus. Diese Methode hat sich bei vielen Teilnehmern bewährt.



In diesen Regionen kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. So sparen sich die Kunden lange Anfahren und sind in der gewohnten Umgebung.



