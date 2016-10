Jetzt wird's gemütlich

Der Herbst kann kommen: Die neuen Sessel von massivum laden zum Entspannen ein

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im September 2016 – Wenn die Tage wieder kürzer werden, wird ein liebevoll eingerichtetes Zuhause mit bequemen Sitzmöbeln zur Wohlfühlzone. Möbelanbieter massivum bietet jetzt eine große Auswahl an komfortablen Sesseln – passend zu jedem Wohnstil. So verschönert der großzügige Ohrensessel Asaka mit seinem klassischen Look und dem ruhigen Braunton jede Wohnlandschaft. Etwas ausgefallener präsentiert sich Cocktailsessel Dibba mit seinem außergewöhnlichem Design und markanter Lehne. Bei allen Sesseln von massivum sorgen stabile Holzgestelle, eine solide Federung, angenehme Stoffe und nicht zuletzt die besondere Optik für Sitzkomfort und Wohlbefinden.



Während es draußen regnet und stürmt, laden gemütliche Sessel zum Verweilen ein. So lässt sich im komfortablen Ohrensessel Asaka die nachmittägliche Teestunde mit dem Lieblingsschmöker leicht bis in den Abend ausdehnen. Dank des passenden Hockers können die Beine dabei entspannt hochgelegt werden und man hat zudem auch noch eine weitere Sitzgelegenheit parat. Die hochwertige Nosag-Wellenunterfederung und der Stoff in Wildlederoptik sichern den hohen Sitzkomfort und schaffen ein stimmiges Gesamtbild. Asaka lässt sich frei im Raum platzieren und strahlt Gemütlichkeit und Ruhe aus - ob mitten im Wohnzimmer oder in einer Leseecke.



Cocktailsessel Dibba, der sowohl futuristisch wirkt als auch die Fifties widerspiegelt, lässt die Herzen von Designliebhabern und Individualisten höher schlagen. Auch dieses Modell ist hochwertig gefedert und gepolstert und lädt so zum Relaxen ein. Mit seiner geschwungenen Lehne, Kontrastnähten und Holzfüßen bringt Dibba einen eleganten und aufregenden Retrolook mit sich. Verfügbar ist der schicke Cocktailsessel in den Farben Schwarz und Grau.



Wer den grauen Monaten mit knalligen Farben trotzen möchte, findet in Sessel Sotira, der in sattem Rot oder herbstlichem Senfgelb angeboten wird, das passende Modell. Etwas softer wirkt der gemütliche Cocktailsessel Eraton, der wahlweise in grünem Karodesign oder in einem dunklen Blau erhältlich ist.





Infos zu den einzelnen Modellen sind unter folgenden Links abrufbar:



Asaka: https://www.massivum.de/ohrensessel-asaka-10023297.html

Dibba: https://www.massivum.de/sessel-dibba-80003612.html

Sotira: https://www.massivum.de/ohrensessel-sotira-80003614.html

Eraton: https://www.massivum.de/sessel-eraton-80003648.html



Neben diesen Modellen hat massivum viele weitere Polstermöbel für alle Wohnbereiche und unterschiedliche Stile im Programm. Ein Überblick über das umfangreiche Angebot an Sesseln ist unter https://www.massivum.de/sessel zu finden.







massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

