Patrick Hausding ist Champion des Jahres 2016 (FOTO)

(ots) -

Auszeichnung durch Deutschlands Sport-Elite ist krönender

Abschluss einer gemeinsamen Aktiv- und Eventwoche in Andalusien /

smart und eine individuelle Robinson Traumreise als Hauptpreis



Motril (Spanien), 01.10.2016 - Deutschlands erfolgreichste

Athleten der vergangenen zwölf Monate haben entschieden: Aus ihrer

Mitte wählten die rund 100 anwesenden Athleten im Robinson Club Playa

Granada den Wasserspringer Patrick Hausding zum Champion des Jahres.

Der Olympia-Dritte vom 3-Meter-Brett tritt damit die Nachfolge von

Kanute Sebastian Brendel an. Hausding darf sich über einen

individuell konfigurierten smart und eine gemeinsam mit Robinson

individuell zusammengestellte Traumreise freuen.



Die Auszeichnung im Rahmen einer stimmungsvollen Gala, moderiert

von Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann, war der Höhepunkt

einer erlebnisreichen Woche in der Nähe des spanischen Küstenorts

Motril. Bei verschiedenen Workshops konnten die Athleten unter der

Anleitung von Experten aktiv werden, wie beim Beachvolleyball mit

Jonas Reckermann und Sara Niedrig, beim Trend-Sport Bossaball, beim

Laser-Biathlon, beim Radfahren mit Mike Kluge oder auch beim

Drohnenfliegen. Abends sorgten Galas, Partys und ein Live-Act der

Disco Boys für Stimmung unter Deutschlands besten Athleten.



Im Vorfeld zum Champion des Jahres hatten die rund 3.800 von der

Deutschen Sporthilfe geförderten Athleten per Online-Voting fünf

Athleten für die Wahl nominiert: Neben Patrick Hausding standen

Kanute Sebastian Brendel, Ringer Denis Kudla, Turnerin Sophie Scheder

sowie Judoka Laura Vargas Koch zur Wahl.



Die bisherigen Champion des Jahres



Birgit Fischer (2000), Andreas Dittmer (2001), Claudia Pechstein

(2002), Alexander Leipold (2003), Kathrin Boron (2004), Mark Warnecke

(2005), Michael Greis (2006), Franka Dietzsch (2007), Jan Frodeno



(2008), Steffi Nerius (2009), André Lange (2010), Max Hoff (2011),

Gerd Schönfelder (2012), Christina Obergföll (2013), Eric Frenzel

(2014), Sebastian Brendel (2015).



Mit dem Champion des Jahres honoriert die Deutsche Sporthilfe die

großartigen Erfolge deutscher Athleten. Die Premium-Partner der

Veranstaltung Deutsche Kreditbank, Deutsche Lufthansa, ROBINSON,

smart, die Zurich Versicherung und die DFL Deutsche Fußball Liga als

Premium-Partner der Sporthilfe sowie der Ausrüster adidas schließen

sich dem an und ermöglichen mit ihrem Engagement dieses besondere

Event für Deutschlands beste Athleten.



Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für Medien Das

dpa-Tochterunternehmen picture alliance stellt als Medien- und

Fotopartner der Deutschen Sporthilfe eine Auswahl honorarfreier

Bilder von der Veranstaltung in ihr Portal zum Download.

Ansprechpartner ist Sven Forster, Mail: forster.sven(at)dpa.com, Tel.:

+49 (0)172 66 72 930 Sporthilfe-Partner _wige stellt ebenfalls

honorarfreies Bewegtbild-Rohmaterial sowie Beiträge zu den Highlights

der Woche. Ansprechpartner ist Sebastian Egelhoff, Mail:

Sebastian.Egelhoff(at)wige.de, Tel.: +49 (0) 172 84 85 928



__________________________________________________________________

_____________________________ "Nationale Förderer" sind Deutsche

Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und

Deutsche Post. Sie unterstützen die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die

von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die

gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.







Pressekontakt:

Stiftung Deutsche Sporthilfe

Jens kleine Brörmann

Otto-Fleck-Schneise 8

60528 Frankfurt am Main

Tel:069-67803 - 512

Fax:069-67803 - 599

E-Mail: jens.broermann(at)sporthilfe.de

Internet: www.sporthilfe.de



Original-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stiftung Deutsche Sporthilfe sm-fm3-2802.jpg -rsf5186.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.10.2016 - 23:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1407358

Anzahl Zeichen: 4217

Kontakt-Informationen:

Firma: Stiftung Deutsche Sporthilfe sm-fm3-2802.jpg -rsf5186.jpg

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung