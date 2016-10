Treffen von Spitzenvertretern der Arzneimittelentwicklung aus der ganzen Welt auf BioPharm America(TM) 2016 in Boston

(ots) - Mehr als 800

Spitzenvertreter aus der Life-Science-Branche kamen Anfang September

in Boston anlässlich der Kooperationsveranstaltung BioPharm

America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-america/?utm_sour

ce=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_li

nktoBPA&utm_campaign=BPA16) zusammen. Im Rahmen von Einzelgesprächen

wurden Unternehmensfusionen und Unternehmenskäufe und Geschäfte in

der Arzneimittelentwicklungsbranche vorangebracht.



Die äußerst erfolgreiche Veranstaltung 2016 verzeichnete eine

solide Aktivität und wurde von Vertretern aus 530 Unternehmen und 32

Ländern besucht. Insgesamt fanden 2.424 Einzelgespräche zur

Kooperation statt, und es wurden 881 Lizenzierungsangebote

unterbreitet.



Die 9. Ausgabe der Veranstaltung wurde über drei Tage vom 13.-15.

September im Boston Marriott Copley Square abgehalten. Jeden Tag gab

es "Denkanstoß"-Keynotes mit Spitzenvertretern aus der Pharma- und

Finanzbranche zu verschiedenen drängenden Themen, darunter:



- "Hat sich das IPO-Fenster geschlossen?" mit Moderator John Carroll

von Endpoints und Podiumsgästen Christiana Bardon von MPM Capital,

David Sabow von Silicon Valley Bank und Simos Simeonidis von RBC

Capital.

- "Was treibt einen seriellen Unternehmer an und was macht ihn so

erfolgreich?" mit Moderator Luke Timmerman von Timmerman Report und

Podiumsgästen Tillman Gerngross von Adimab, Michael Gilman von

Atlas Venture und Troy Wilson von Kura Oncology.

- "Wo sich Technologie und Medizin überschneiden" mit Moderator Asher

Rubin von Hogan Lovells und Podiumsgästen Jared Josleyn von Verily

Life Sciences, James Mault von Qualcomm Life und Kathleen McGroddy

Goetz von IBM Watson Health.



Am ersten Tag fand ein Verkaufsgespräch-Wettbewerb (http://insight

.ebdgroup.com/h/i/287591796-top-tips-from-investors-on-pitching-your-



company-from-biopharm-america-2016/274119?utm_source=partner&utm_medi

um=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linkpitchBlog&utm_cam

paign=BPA16) statt, bei dem Biotech-Startups ihr Unternehmen vor

Investoren präsentierten, um ein begehrtes Einzelgespräch mit dem

Investor ihrer Wahl zu gewinnen. Der Sieger war Michael Winlo, CEO

von Linear Clinical Research Limited, der seine spezielle Einrichtung

für die frühen Phasen klinischer Studien im australischen Perth

präsentierte.



Ein spezieller Programmblock zur Kooperation bei Zell- und

Gentherapien am 13. September befasste sich mit aktuellen

Brancheninformationen und Chancen in diesem aufstrebenden Feld.



Das Veranstaltungsprogramm umfasste zwei separate Eintagesblöcke.

Beim Biotech Startup Day (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-start

up/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pre

ssrelease_linktoBSD&utm_campaign=BPA16) am 14. September konnten sich

Investoren die Firmenpräsentationen einer ausgewählte Gruppe von

Startups anhören. Im Rahmen des Biotech Startup Day fand ein

Verkaufsgespräch-Wettbewerb statt, wo qualifizierte Startups ihre

Unternehmen vor einer hochkarätig besetzten Jury aus BD-Managern,

Risikokapitalgebern und Branchenexperten präsentierten. Der

Gesamtsieger des Wettbewerbs in den Kategorien "Bestes

Verkaufsgespräch" und "Attraktivste Firma für Investoren" war Ailis

Tweed-Kent, Gründer und CEO von Cocoon Biotech, Inc. (http://www.coco

onbiotech.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-

wrap-up-pressrelease_linktoCocoon&utm_campaign=BPA16)



"Wir sind begeistert, dass wir beim Verkaufsgespräch-Wettbewerb am

Biotech Startup Day überzeugen konnten", sagte Tweed-Kent. "Es

erfüllt uns mit Stolz, dass ein so hochkarätiges Gremium aus

Biotech-Investoren unsere Vision belohnt hat. Das Team von Cocoon

arbeitet an neuen Behandlungen für Osteoarthritis, die für Millionen

von Patienten auf der ganzen Welt die Schmerzen lindern und die

Funktion verbessern."



In der Kategorie "Bestes Verkaufsgespräch" ging der zweite Platz

an Jeremy Chrisp, CEO von EpiAxis Therapeutics, und der dritte Platz

an Christopher Per, CEO von Virvio. In der Kategorie "Attraktivste

Firma für Investoren" ging der zweite Platz an Leo Cytrynbaum, CEO

von HepaPharm, und der dritte Platz an Jeremy Chrisp, CEO von EpiAxis

Therapeutics.



Bei dem zweiten Eintagesblock Digital Medicine Connect (https://eb

dgroup.knect365.com/digitalmedicine-connect/?utm_source=partner&utm_m

edium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linktoDMC&utm_camp

aign=BPA16) am 15. September ging es schwerpunktmäßig um die

Herausforderungen und Chancen für Interessenvertreter aus der

digitalen Medizin in diesem aufstrebenden Feld. Ein Höhepunkt des

Tages war eine morgendliche Podiumsdiskussion mit Moderatorin Nicole

Fisher von HHR Strategies und Podiumsgästen von Evidation Health,

Pear Therapeutics und Hogan Lovells. Dabei wurden die Ergebnisse des

gerade veröffentlichten Whitepaper "Die Kristallkugel der digitalen

Medizin: Bereit für die Zukunft eines präzisen, effektiven

Gesundheitswesens mit Echtzeitabläufen (http://insight.ebdgroup.com/h

/i/283060860-digital-medicine-whitepaper/274119?utm_source=partner&ut

m_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linktoDMCwhitep

aper&utm_campaign=BPA16)" erörtert.



Die BioPharm America (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-ameri

ca/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pre

ssrelease_linktoBPA&utm_campaign=BPA16) 2017 findet vom 26.-27.

September 2017 in Boston statt.



Weitere Links und Informationen:



Folgen Sie BioPharm America auf Twitter: (at)EBDGroup (https://twitte

r.com/ebdgroup?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-

wrap-up-pressrelease_linktoboiler_ebd&utm_campaign=BPA16) (Hashtag:

#BioPharmAmerica).



Informationen zur EBD Group



EBD Group ist die führende Firma für Unternehmenskooperation in

der globalen Life-Science-Branche. Seit 1993 nutzen Unternehmen der

Biotechnologie- und Pharmabranche sowie Hersteller medizinischer

Geräte die Konferenzen, Technologien und Dienstleistungen der EBD

Group, um geschäftliche Potenziale zu identifizieren und strategische

Partnerschaften aufzubauen, die für ihren Erfolg entscheidend sind.



Unter anderem veranstaltet EBD Group mit Unterstützung von

namhaften Unternehmen und internationalen Handelsverbänden die

folgenden Konferenzen:



- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa

rtner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linkt

oboiler_beu&utm_campaign=BPA16) und BIO-Europe Spring® (https://ebd

group.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=

PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linktoboiler_bes&utm_c

ampaign=BPA16), die größten Kooperationskonferenzen der

Life-Science-Branche in Europa, gefördert von der Biotechnology

Industry Organization (BIO)

- BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ

a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pr

essrelease_linktoboiler_bpa&utm_campaign=BPA16), die am schnellsten

wachsende Kooperationsveranstaltung in Nordamerika

- Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas

e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pr

essrelease_linktoboiler_bts&utm_campaign=BPA16), ein einmaliges

Forum in San Francisco für Präsentationen vor Investoren und

Führungskräften für Geschäftsentwicklung, in Zusammenarbeit mit

Demy-Colton Life Science Advisors

- BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon

/BCConferences.aspx?ss=1), die Investorenkonferenz, organisiert in

Zusammenarbeit mit BioCentury Publications und BIO

- ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio-

partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-w

rap-up-pressrelease_linktoboiler_cbpf&utm_campaign=BPA16), die

erste Spezialkonferenz für Kooperation im Bereich Biotech/Pharma in

China, in Zusammenarbeit mit ChinaBio® Group

- Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partn

er&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linktobo

iler_blt&utm_campaign=BPA16), ermöglicht Kooperation unter

Life-Science-Führungskräften in Lateinamerikas dynamischen

Life-Science-Zentren



partneringONE® (http://www.partneringone.com/?utm_source=partner&u

tm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up-pressrelease_linktoboiler_p

ONE&utm_campaign=BPA16) ist der ausgeklügelte webbasierte Service der

EBD Group für Unternehmenskooperation und wird auf zahlreichen

Veranstaltungen von Drittanbietern in aller Welt zum Auffinden

geeigneter Partner eingesetzt. partnering360® (http://www.partnering3

60.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BPA16BPA16-wrap-up

-pressrelease_linktoboiler_p360&utm_campaign=BPA16) ist die offene

Online-Community von Entscheidungsträgern der Life-Science-Branche,

die dort kontinuierlich ihre Partnerschaften verstärken können.



EBD Group ist ein Unternehmen der Informa. Informa ist der

weltweit größte börsennotierte Organisator von Messen, Konferenzen

und Bildungsveranstaltungen.



EBD Group verfügt über Niederlassungen in den USA und Europa.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ebdgroup.com.







Pressekontakt:

Erin Righetti

EBD Group

+1 760 930 0500

erighetti(at)ebdgroup.com



Original-Content von: EBD Group, übermittelt durch news aktuell



