"Wittenberg liegt im Herzen Europas"/

Schlosskirche der Lutherstadt feierlich wieder eröffnet

(ots) -



Sperrfrist: 02.10.2016 10:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Wenige Tage vor dem Auftakt der Feierlichkeiten für das

500-jährige Reformationsjubiläum wurde heute (2. Oktober 2016) die

Evangelische Schlosskirche in Wittenberg mit einem feierlichen

Gottesdienst wieder eröffnet. Die Bauarbeiten an dem Gotteshaus, an

dessen Tür der Reformator Martin Luther 1517 seine 95 Thesen

angeschlagen haben soll, wurden am 9. Mai offiziell fertiggestellt.



"Wir freuen uns, dass die Schlosskirche wieder in neuem Glanz

erstrahlt", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, zu Beginn

des Gottesdienstes am Erntedanktag. So könnten - neben den

Gemeindemitgliedern - auch viele Besucherinnen und Besucher aus aller

Welt im Jahr des Reformationsjubiläums und darüber hinaus, diesen

"kraftvollen Ort" ganz persönlich erleben. "Wenn in wenigen Tagen das

Reformationsjubiläum in Lund, Berlin, Genf oder Rom eingeläutet wird,

liegt die Lutherstadt Wittenberg im Herzen Europas", so

Bedford-Strohm.



In seiner Predigt sagte der Vorsitzende des Präsidiums der Union

Evangelischer Kirche in der EKD, Kirchenpräsident Christian Schad:

"Wie eine gesegnete Ernte nehmen wir die Wittenberger Schlosskirche -

nach ihrer Restaurierung - von den Bauleuten wieder in Empfang". Die

Kirche als gesegnete Erntegabe werde an diesem Tag erneut dem

Gottesdienst und somit allen Menschen gewidmet. Zudem dankte Schad

der anwesenden Königin von Dänemark, Margrethe II, die als Geschenk

zur Wiedereröffnung einen Altarbehang für die Schlosskirche gefertigt

hatte. Bundespräsident Joachim Gauck galt der Dank als oberster

Repräsentant des Landes.



Im Anschluss an den Gottesdienst würdigten Königin Margrethe II.



von Dänemark, Bundespräsident Gauck, Sachsen-Anhalts

Ministerpräsident Reiner Haseloff und der EKD-Ratsvorsitzende

Bedford-Strohm in Grußworten den besonderen Ort, von dem aus sich die

reformatorischen Gedanken in alle Welt ausbreiteten. Nach dem

Gottesdienst hatten die Präses der Synode der EKD, Irmgard Schwaetzer

und die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in

Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, zu einem Empfang ins Schloss

geladen.



Ein weiteres sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit Wittenberg

hinterließ Königin Margrethe II. durch die Pflanzung eines Baumes im

Luthergarten in den Wallanlagen. Dort stehen insgesamt 500 Bäume, für

die Kirchen aus aller Welt und aller Konfessionen die Patenschaft

übernommen haben. Wenige Tage später werden auch Königin Silvia und

König Carl XVI. Gustaf von Schweden die Thesentür der Wittenberger

Schlosskirche durchschreiten.



An der 1503 eingeweihten Schlosskirche zu Wittenberg

veröffentlichte Martin Luther 1517 seine 95 Thesen. Dies gilt als ein

zentraler Ausgangspunkt der weltweiten Reformationsbewegung. In der

Schlosskirche befindet sich auch die Grabstätte des 1546 verstorbenen

Reformators.



Ab dem 31. Oktober 2016 werden Menschen aus Deutschland, Europa

und der Welt ein Jahr lang in Festgottesdiensten, Kirchentagen und

Veranstaltungen an den 500. Jahrestag des Thesenanschlags durch

Martin Luther erinnern. Erstmals in der Geschichte der getrennten

Kirchen soll der 500. Jahrestag der Reformation dabei in ökumenischer

Gemeinschaft gefeiert werden. Unmittelbar vor Beginn des

Reformationsjahres werden Mitglieder des Rates der EKD und der

Deutschen Bischofskonferenz in Israel auf den Spuren Jesu im

gemeinsamen Gebet an die Ursprungsorte des christlichen Glaubens

pilgern.



In Deutschland wird das Reformationsjubiläum am 31. Oktober mit

einem Festgottesdienst in der Berliner Marienkirche eröffnet. Im

schwedischen Lund feiern am selben Tag Vatikan und Lutherischer

Weltbund einen ökumenischen Gottesdienst. Am 3. November startet dann

in der "Hauptstadt der Ökumene" Genf der Europäische Stationenweg,

der 67 Städte der Reformation in 19 Ländern miteinander verbindet.



Hannover, 2. Oktober 2016



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt







Pressekontakt:

Carsten Splitt

Evangelische Kirche in Deutschland

Pressestelle

Stabsstelle Kommunikation

Herrenhäuser Strasse 12

D-30419 Hannover

Telefon: 0511 - 2796 - 269

E-Mail: presse(at)ekd.de



Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

EKD Evangelische Kirche in Deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.10.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407365

Anzahl Zeichen: 4994

Kontakt-Informationen:

Firma: EKD Evangelische Kirche in Deutschland

Stadt: Hannover





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung