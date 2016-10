Der Hofpraktikant: Vom Gras ins Glas

Der Hofpraktikant: Vom Gras ins Glas

(firmenpresse) - Kühe sind lila und für Fleisch aus dem Supermarkt müssen keine Tiere sterben - mit diesen und ähnlichen Bildern von Landwirtschaft und Ernährung sehen sich nicht nur Grundschullehrer konfrontiert. Vielen Verbrauchern ist nicht bewusst, welcher Arbeitsapparat angekurbelt wird, damit die Milch in die Packung kommt. Der Hofpraktikant klärt nun auf und begibt sich dafür direkt in die Höhle des Löwen - oder anders ausgedrückt: In den Stall der Kuh.



Aufklärungsarbeit: Mehr Verständnis für den Milchpreis



Zusammen mit Landwirt Thomas Dehlwes von der Hofmolkerei Dehlwes in Bremen sind zehn Kurzfilme entstanden, in denen der Hofpraktikant anschaulich und gut erklärt jeden Schritt von der Aufzucht der Kühe über die Stallpflege bis hin zum Melken und Abfüllen der Milch zeigt. Die Filme sollen neben dem Einblick in die Arbeit der Landwirte auch das Verständnis für faire Milchpreise stärken. "Mit unserer Aufklärungsarbeit wollen wir auf charmante und unterhaltsame Art Produzent und Endverbraucher wieder näher zusammenbringen", sagt Hofpraktikant Heiko Siemens selbst über das Anliegen hinter dem Projekt.



Der Hofpraktikant geht in Serie



Jeden Samstag wird eine neue Folge des Hofpraktikanten über Youtube veröffentlicht. In kleinen Outtakes und kurzen Interviews bekommen die Zuschauern zudem einen Einblick hinter die Kulissen.



Auf die erste Staffel sollen weitere folgen. Dann geht der Hofpraktikant auf Entdeckungstour beim Bäcker, in eine Imkerei und zu einem Metzger.



Weitere Informationen zum Hofpraktikanten unter www.youtube.com/user/C00KyourOWN (http://www.youtube.com/user/C00KyourOWN)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.youtube.com/user/C00KyourOWN



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über den Hofpraktikanten



Der Hofpraktikant ist eine neue Youtube-Serie, bei der die Aufklärung über Landwirtschaft und Ernährung im Fokus steht. Die Macher der Filme sind der gelernte Koch und Küchenmeister Serafin Arhelger sowie der Journalist und Filmproduzent Heiko Siemens. Bekannt sind die beiden bereits durch ihren Kochkanal Cook Your Own, über den sie ihren Zuschauern die Kunst des Kochens näher bringen. Mit dem Hofpraktikanten zeigen Arhelger und Siemens jetzt auch, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Cook Your Own

PresseKontakt / Agentur:

High Food Public Relations

Carina Jürgens

Eiffestraße 464

20537 Hamburg

agentur(at)highfood.de

040/3037399-24

www.highfood.de



Datum: 02.10.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1407368

Anzahl Zeichen: 1693

Kontakt-Informationen:

Firma: Cook Your Own

Ansprechpartner: Heiko Siemens

Stadt: Hamburg

Telefon: 0176/55981267





Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung