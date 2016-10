Wette gewonnen - Lokalzeit-Staffel schneller als Sieger des "Köln Marathon"

(ots) - Die Staffel der "Lokalzeit aus Köln" hat ihre Wette

gewonnen: Die 42 Läuferinnen und Läufer, die für die WDR-Sendung beim

diesjährigen "Köln Marathon" mit dem Motto "42 gegen 1" an den Start

gegangen sind, haben es schneller ins Ziel geschafft als der

offizielle Sieger des Langstreckenlaufs. Jeder Staffelläufer musste

1.000 Meter laufen. Am Ende war das Team der Lokalzeit mit 2:07:57

Stunden 42 Sekunden schneller als der offizielle Sieger mit einer

Laufzeit von 2:08:39 Stunden.



Die Wette lief zwischen dem Leiter des WDR-Studios Köln, Ingo

Hülsmann und dem Marathon-Veranstalter Markus Frisch. Nicht geknackt

wurden hingegen die Zeiten der Staffel-Teams, die bei den Marathons

in Berlin und Wien in vergleichbarer Weise mitgelaufen waren.



Das WDR Fernsehen berichtet über den Köln-Marathon am heutigen

Sonntag in einer 30-minütigen Sondersendung ab 17.45 Uhr und auf der

Sonderseite der Lokalzeit im Netz: http://www1.wdr.de/fernsehen/lokal

zeit/koeln/serien/koeln-marathon-zweitausendsechzehn-100.html







Pressekontakt:

WDR Pressedesk

Telefon: 0221/220-7100

wdrpressedesk(at)wdr.de

twitter.com/WDR_Presse



