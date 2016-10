LED - cool printing

Agfa Graphics @ viscom 2016

(PresseBox) - Lassen Sie sich vom 02. bis 04. November 2016 auf der viscom in Frankfurt/ Main verzaubern und tauchen ein in die Welt der visuellen Kommunikation mit ihrer großen Vielfalt.

Entdecken Sie Agfa Graphics in Halle 8, Stand E46.



Fordern Sie noch heute Ihre persönliche Eintrittskarte an.

Agfa Graphics bietet mit den Drucksystemen der Anapurna- und Jeti Familie und dem Schneideplotter Acorta vielfältige Produktionsmöglichkeiten für den Wide Format Druck.

Agfa Graphics zeigt die neue Anapurna H2500i LED, einen hybriden Wide Format Drucker mit LED-Härtung und sechs (6) Farben und Weiß, ebenso wie die Workflow-Lösung Asanti und die Web-to-Print Lösung Asanti StoreFront.

Die Anapurna H2500i LED druckt mit einer Breite von bis zu 2,5m und vereint hohe Qualität mit hoher Produktivität für Wide Format Anwendungen im Innen- und Außenbereich auf starren und flexiblen Medien. Zahlreiche Möglichkeiten für den Druck auf transparenten Materialien für Backlit-Anwendungen oder für den Druck von Weiß als Spotfarbe bietet die Funktion für weiße Tinte.

Sie sparen Energie, Geld und Zeit, da die Anapurna H2500i LED mit luftgekühlten UV-LED-Lampen ausgestattet ist. Durch die geringe Wärmeabgabe eignen sich diese LED-Lampen ideal für dünne, hitzeempfindliche Materialien. Sie ermöglichen auch einen rascheren Betrieb, da sie unmittelbar ein- und ausgeschaltet werden können.



Ergänzend wird auch der Asanti Workflow für Wide Format Printing gezeigt. Asanti Production ermöglicht ein hohes Mass an Automatisierung im gesamten Produktionsprozess, welche auf die langjährige Erfahrung von Agfa Graphics in der Entwicklung von Druckvorstufenlösungen für den Verpackungs- und Offsetdruckdruck basiert. Als Produktionszentrale organisiert Asanti Production die gesamte Datenaufbereitung von Prüfung (Preflight) über Color Management und Step-and-Repeat bis zur Ausgabe der Druckdaten auf Basis der Adobe PDF Print Engine. Ebenso ist es möglich, Druckmarken und Konturinformationen für die Weiterverarbeitung wie beispielsweise Schneiden automatisiert zu erstellen. Ergänzt wird diese neue Lösung durch Asanti StoreFront, eine auf der Cloud-Technologie basierende Web-to-Print-Lösung für die einfache Vermarktung von Drucksachen über das Internet, ohne dass die Betreiber in Server-Hardware oder zusätzliche Internetbandbreite investieren müssen.

Dank umfassender Erfahrungen in der Bildbearbeitung, im Farbmanagement und in Workflow-Lösungen finden Sie bei Agfa Graphics das Drucksystem, welches am Besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Sprechen Sie uns an!

Informieren Sie sich zu den Fakten der Messe und den dort abgebildeten Themen. Der interaktive Hallenplan ermöglicht Ihnen schon heute die Planung Ihres Messebesuches.



Anschrift & Anreise:

Messegelände Frankfurt, Halle 8, Theodor-Heus-Allee, 60327 Frankfurt/ Main

vom: 02. bis 04. November 2016 (Mi., Do. 10:00 ? 18:00 Uhr, Fr. 10:00 ? 17:00 Uhr)



Mehr Informationen zur Messe

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Agfa Graphics NV, Zweigniederlassung Deutschland

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.10.2016 - 13:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1407375

Anzahl Zeichen: 4717

Kontakt-Informationen:

Firma: Agfa Graphics NV, Zweigniederlassung Deutschland

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung