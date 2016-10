LKW Verkehr: Die Revolution steht bevor.

Pfaff Transport und Logistik International

(firmenpresse) - Kaum einer macht sich Gedanken darüber, welcher Aufwand dahintersteckt, dass Waren täglich und pünktlich an Ihren jeweiligen Bestimmungsort gelangen. Es ist selbstverständlich geworden, dass die Supermarktregale mit allem gefüllt sind, was unser Herz begehrt. Egal, was wir kaufen oder bestellen wollen, es ist fast immer und überall verfügbar. Doch dahinter steckt eine hohe logistische Leistung, die den Logistikunternehmen eine Menge Knowhow abverlangt.



Der LKW ist der bedeutendste Verkehrsträger für den Transport von Gütern. Die „Haus-zu-Haus-Lieferung“ ist nach wie vor eine effiziente Form des Transports. Nicht zuletzt durch das sehr gut ausgebaute Straßenverkehrsnetz weit über Europa hinaus. Heute wie auch in der Zukunft.



LKW Verkehr – wie sieht es gegenwärtig aus?



Aufgrund der immer steigenden Nachfrage wird der LKW Verkehr auch in Zukunft nicht abnehmen sondern eher noch zunehmen. Dies bestätigen aktuelle Studien. Deshalb erforschen die Hersteller der Nutzfahrzeuge neue Techniken und Materialien. Zum einen, um die LKWs weiterzuentwickeln und zum anderen, um die Logistik noch effizienter zu machen. Daneben steht auch das Thema Fahrsicherheit im Mittelpunkt der Forschung.



Digitaler LKW-Transport – selbststeuernde Nutzfahrzeuge:



Zukunftsweisend hierbei ist das hochspannende Projekt „Autonomes Fahren“. Denn Fakt ist, nicht nur der PKW, sondern auch der Lastkraftwagen der Zukunft soll ohne menschliche Steuerung auskommen. Und dies ist wohl schon bald der Fall. Technisch sollen diese LKWs bereits in wenigen Jahren startklar sein. Dann beginnt das Zeitalter des digitalen „LKW-Transports“.



Das wäre ein großer Umbruch. Denn, wenn es so kommt wie geplant, fahren LKWs dann auf Langstrecken irgendwann komplett ohne Fahrer und werden nur noch in urbanen Gebieten von menschlicher Hand gesteuert. Also bei lokalen Transporten oder eben auf der letzten Wegstrecke zur endgültigen Auslieferung. Eine echte Revolution.





Digitaler LKW-Transport - was bedeutet das für die Branche?



Diese Revolution wird Folgen für den Arbeitsmarkt haben. Denn das neue Anforderungsprofil gemäß dem Slogan von Mercedes lautet: „Denken statt lenken“. Während der LKW sicher auf der Straße dahingleitet, kann sich der Fahrer zum Beispiel schon um administrative Dinge kümmern. Er kann sich mit der Planung der nächsten Route beschäftigen, Aufträge bearbeiten etc. Dementsprechend sind eine mobile Anbindung über WLAN und Tablets selbstverständlich mit an Bord.



Die Folge – der LKW wird zum fahrenden Büro. Demnach können die Unternehmen wohl auch Ihre Betriebsausgaben senken und der „gängige Job“ des Brummifahrers verliert an Bedeutung.

Weiterhin würde es nach Auffassung von Insidern zu mehr Sicherheit auf den Straßen führen. Dies kommt nicht nur den Fahrern und Unternehmen, sondern allen Verkehrsteilnehmern zugute.



LKW Verkehr – optimale Organisation und Durchführung:



Werden Güter von A nach B mit dem LKW transportiert, erfordert dies eine von Experten gut durchdachte Organisation. Und bis der LKW sich selbst steuert, sind zuverlässige Fahrer und Sicherheitsschulungen weiterhin ein wichtiger Bestandteil. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann eine sichere und pünktliche Warenanlieferung gewährleistet werden.



Die Pfaff Logistik ist in diesem Zusammenhang ein gutes Beispiel. Die Mitarbeiter greifen nicht nur auf einen enormen Erfahrungsschatz zurück, sondern ebenso auf die gut ausgebaute Infrastruktur des internationalen Logistikunternehmens.



Das international agierende Logistikunternehmen ist nämlich mit einem breit aufgestellten Fuhrpark an verschiedensten Standorten in ganz Deutschland vertreten. Sehr gute Voraussetzungen also für einen reibungslosen Transport.







