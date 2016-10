Rheinische Post: Kommentar /

Fader Beigeschmack

= Von Birgit Marschall

(ots) - Es ist ein schwieriger Balanceakt, den

Vize-Kanzler Sigmar Gabriel im Iran vorhat: Einerseits will er die

Interessen der deutschen Wirtschaft auf dem sich öffnenden und

vielversprechenden iranischen Markt vertreten, andererseits will er

aber auch als Mahner der westlichen Welt auftreten. Er werde in

Teheran kein Blatt vor den Mund nehmen und auch den Syrienkrieg und

die Menschenrechtsverletzungen ansprechen, kündigte Gabriel an. Der

Iran steht jedoch fest an der Seite des Feldherrn Putin, der dem

syrischen Präsidenten Assad mächtig Schützenhilfe im Bürgerkrieg

leistet. Das schreckliche Morden in Aleppo findet kein Ende mehr,

auch mit der Unterstützung des Iran. Da kann Gabriel noch so sehr

versprechen zu mahnen, am Ende wird diese Iran-Reise doch ihren faden

Beigeschmack nicht los. Es könnte der Eindruck eines Deutschlands

bleiben, das seine Wirtschaftsinteressen auch dann noch gegen jede

Moral vertritt, wenn einige hundert Kilometer weiter ein halbes Volk

ermordet wird.



