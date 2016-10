Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Tag der Deutschen Einheit

(ots) - Es ist zwar nur Zufall, doch es erscheint wie

eine Vorsehung, dass in diesem Jahr ausgerechnet Dresden Gastgeber

für die offiziellen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit ist. Dort,

wo am lautesten gegen die Demokratie und ihre Repräsentanten

gepöbelt wird, wo »Pegida« am Feiertag unter dem Motto

»Ausgemerkelt und Ausgegauckt« seine Verachtung für das

parlamentarische System herauskrakeelen will, wo auch Linke Rabatz

angedroht haben, wo am Wochenende Polizeiautos brannten, soll an den

friedlichen Sieg von Freiheit und Demokratie über Diktatur und

Gewalt erinnert werden. Schon lange nicht mehr wurde die

Standfestigkeit der Demokraten auf eine so harte Probe gestellt. 26

Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es viele Mauern in

Deutschland. Da ist einerseits die alte, schon überwunden geglaubte,

die aber zumindest noch immer lange Schatten wirft. 2500 Euro

Durchschnittsbrutto Ost, 3200 im Westen: Von gleichwertigen

Lebensbedingungen zu sprechen, die das Grundgesetz gebietet, fällt

angesichts dieser aktuell erhobenen Zahlen schwer. Soli hin, Aufbau

Ost her: Wirtschaftlich hinken weite Teile der neuen Länder auch im

dritten Jahrzehnt der Einheit hinterher. Das mag zumindest einen Teil

der Unzufriedenheit erklären, die sich bei »Pegida« & Co. so

ungestüm Bahn bricht. Doch da sind auch die neuen Mauern, die längst

nicht mehr nur Ost und West trennen. Da ist die Mauer des Hasses,

die keinen Dialog mehr durchdringen lässt. Viel zu lange haben die

sich seit Jahrzehnten als staatstragend definierenden Parteien

zugesehen, wie diese Mauer immer höher und breiter wurde.

Nichtwähler, Frustrierte, Verunsicherte: Das erschien nicht als

Klientel, die Beachtung verdiente. Dieser Mangel an Aufmerksamkeit

rächt sich nun. Genau diese Menschen träumen von einer Grenzmauer,

die Deutschland abschotten soll: Globalisierung, Flüchtlinge, Europa,



Klimawandel - all das möchten sie am liebsten ausgesperrt sehen.

Daran ändern auch die deutlich nach unten korrigierten

Flüchtlingszahlen nichts. Sie mögen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein

wenig Argumentationshilfe leisten, das Ende aller Sorgen aber ist ja

keineswegs erreicht. Das gebotene Maß an Humanität mit

rechtsstaatlicher Konsequenz zu vereinen bleibt eine Daueraufgabe,

die weder morgen noch übermorgen, sondern allenfalls in Jahrzehnten

zu bewältigen sein wird. Zugleich muss Deutschland, das

wirtschaftlich wie kaum ein zweites Land von offenen Grenzen und

freiem Handel profitiert, weiter um die bröselnde europäische

Einheit werben. Ist das angesichts von Brexit und Ungarn-Referendum

blauäugig? Nein, das ist alternativlos.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.10.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407387

Anzahl Zeichen: 3146

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung