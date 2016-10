Center for Global Enterprise veröffentlicht neue Recherche, die nahelegt, dass verbesserte digitale Lieferketten zu Umsatzwachstum führen können

(ots) - Die Digital Supply Chain initiative

(DSCi), eine neue Forschungsreihe des Center for Global Enterprise

(CGE) in Zusammenarbeit mit CREATe.org (https://create.org/), hat

heute die Publikation ihrer neuen Informationsschrift Digital Supply

Chains: A Frontside Flip (http://thecge.net/category/research/digital

-supply-chain-initiative/) (Digitale Lieferketten: Ein

Richtungswechsel) bekannt gegeben, eines Berichtes, der praktische

Schritte für Unternehmen angeben soll, die sich heute auf die

digitale Lieferkette der Zukunft vorbereiten wollen.



Die Informationsschrift liefert Belege von 24 leitenden

Führungskräften aus den größten Lieferketten der Welt. Diese

Führungskräfte der Branche sind der Überzeugung, dass in den nächsten

fünf Jahren Lieferketten die wichtigste Transformation für

Unternehmen darstellen könnten. Die Recherche enthüllt einen neuen

Ansatz der Lieferkettenverwaltung für Unternehmen: Fokus auf den

Kunden und Maximierung der Nachfrage. Dies bedeutet, den Fokus auf

den Aspekt der Tätigkeit zu verschieben, der mit dem Kunden zu tun

hat (Frontside).



Die Recherche legt nahe, dass eine verbesserte Digital Supply

Chain (DSC) zu einer Verringerung der Beschaffungskosten von 20 %,

einer Verringerung der Lieferkettenkosten um 50 % und einer

Umsatzsteigerung von 10 % führen kann. Dies gilt für alle Branchen,

auch solche (wie Finanzdienstleistungen), welche Lieferketten

gewöhnlich nicht in ihre Strategien zur Umsatzsteigerung aufnehmen.



"Erfolgreiche Unternehmen werden die Vorteile neuer Praktiken im

Management, eines sich stets erweiternden Datenbestandes und neuer

Techniken mit Relevanz für DSC nutzen, wenn sie künftig

Wettbewerbsvorteile erlangen und ihre Kunden zufriedenstellen

möchten", sagte George Bailey, Leiter des DSCi-Projekts bei CGE



Der Bericht wird CEOs, Führungskräften im Bereich der Lieferkette



und allen Interessierten an den neuesten Entwicklungen im Bereich

Lieferkette und betrieblichen Verbesserungen auf folgende Weisen

helfen:



1. Der Bericht liefert einen Rahmen für die DSC-Umsetzung und einen

Plan zur Transformation von Lieferketten in Unternehmen durch

Fokus auf den Kunden und Maximierung der Nachfrage. Die Recherche

legt nahe, dass durch Befolgen der praktischen Schritte des

Berichtes eine Steigerung des Umsatzes und eine Senkung der Kosten

der Lieferkette erreicht werden kann.

2. Der Bericht hilft interessierten Parteien dabei, entscheidende

Techniken mit Auswirkungen auf Lieferketten von Unternehmen aller

Art besser zu begreifen.

3. Dieser Bericht erläutert die entscheidenden Unterschiede zwischen

herkömmlichen Lieferketten und digitalen Lieferketten.

Führungskräfte im Bereich der Lieferketten erhalten Erkenntnisse

zur Verbesserung ihrer Position in der geschäftlichen Tätigkeit.



Digital Supply Chains: A Frontside Flip können Sie hier lesen (htt

p://thecge.net/category/research/digital-supply-chain-initiative/).



Das Center for Global Enterprise ist eine gemeinnützige,

überparteiliche Forschungsinstitution, die sich dem Studium von "Best

Practices" im weltweiten Management widmet, sowie zeitgenössischen

Unternehmen, ökonomischer Integration und von deren Auswirkungen auf

die Gesellschaft.







