Rheinische Post:Ärztepräsident Montgomery fürchtet schlechtere Versorgungsqualität in Kliniken durch TTIP

(ots) - Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat vor

einer Verschlechterung der Versorgungsqualität in deutschen

Krankenhäusern gewarnt, sollte es zum Handelsabkommen TTIP mit einem

Investitionsschutz für Anleger kommen. "Nach dem deutschen

Krankenhausfinanzierungsgesetz können auch ausländische Investoren in

deutsche Krankenhäuser investieren. Wenn sie dies zunehmend tun und

ihre medizinische Versorgung auf Profit ausrichten, müssten wir

unsere Krankenhausgesetzgebung eigentlich ändern, um dies zu

unterbinden", sagte Montgomery der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Nach TTIP könnten die Investoren

mit Hilfe internationaler Gerichte eine Gesetzesänderung verhindern

oder für sich den Investorenschutz in Anspruch nehmen." Solche Dinge

müssten für den Gesundheitssektor ausgeschlossen werden, forderte

Montgomery. "Ansonsten droht bei uns die Versorgungsqualität zu

sinken." Der Ärztepräsident verwies auch auf die Gefahr durch ein

Freihandelsabkommen, "dass technische Normen in den Bereich der

ärztlichen Tätigkeit übernommen werden und damit ärztlicher

Handlungsspielraum beschnitten wird".



