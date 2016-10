Die Fellners in Feierlaune - VIDEO

(ots) - Zum 10-jährigen Jubiläum der Zeitung schenkt sich die

Mediengruppe Österreich einen TV-Sender. Mit Oliver Voigt, Wolfgang

Rosam, Michael Stix, Alfred Grinschgl und Wolfgang Hötschl.



Zwtl.: Joachim Feher: Bewegtbild boomt auf allen Kanälen



MediaCom-CEO: Werbezukunft liegt bei großen Kampagnen und "Always

On"



Zwtl.: VGN setzt Sparstift an



10 Millionen Euro sollen eingespart werden, bis zu 100 Mitarbeiter

verlieren Job



Zwtl.: ORF-Gebühren: Lobbying beginnt



Werbeumsätze massiv gesunken, Generaldirektor Wrabetz für eine

Anpassung der Gebühren



Zwtl.: oe24.tv und die Quote



Erwartungen an neuen Fernsehsender übertroffen, aber AGTT

kritisiert Quotenmessung



Zwtl.: Investor gesucht



Niederösterreichisches Pressehaus auf Partnersuche, NÖN Verlag

nicht betroffen



