Beim Einsatz pulverförmiger Zutaten in der Herstellung von

Lebensmitteln können die richtigen Mischgeräte nicht nur die

Klümpchenbildung verhindern. Sie helfen auch, die Produktivität zu

steigern, die Produktqualität zu verbessern und die Energiekosten zu

senken. Pulver sind gebräuchliche Zutaten in der modernen

Lebensmittelindustrie. Dabei stellen schlecht dispergierbare Pulver

aufgrund der Klumpen- oder "Fischaugen"-Bildung eine Herausforderung

für Lebensmittelhersteller dar. Aus diesem Grund hat Alfa Laval ein

vielseitiges neues System für die Hochgeschwindigkeitsdispersion

pulverförmiger Zutaten entwickelt. Es ist auch bei den

problematischsten Pulvern einsetzbar, maximiert die Betriebszeit und

reduziert gleichzeitig Erstanschaffungs-, Betriebs- und

Wartungskosten.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:



http://www.multivu.com/players/uk/7852451-alfa-laval-hybrid-mixers

-prevent-lumping/



Innovative und energieeffiziente Pulverdispersionstechnik



Der Hybrid-Pulvermischer von Alfa Laval wirkt in Verbindung mit

dem Alfa Laval Rotations-Jetkopf-Mischer auf innovative Weise

Problemen bei der Pulverdispersion entgegen. Lebensmittelproduzenten

profitieren von der optimalen Mischeffizienz und niedrigen

Gesamtbetriebskosten. Durch Kombination der beiden Einheiten zu einem

einzelnen, hocheffizienten System ermöglicht Alfa Laval die

unverzügliche und einheitliche Dispersion auch der anspruchsvollsten

pulverförmigen Zutaten mit nur einem Motor. Nach Abschluss des

Mischzyklus kann dasselbe System auch zur Entleerung und Reinigung

des Tanks verwendet werden (Abbildung 1).



Im Gegensatz zu konventionellen Pulvermischern baut der

Hybrid-Pulvermischer von Alfa Laval in drei Schritten mit nur einer

Motorwelle eine hohe dynamische Scherkraft auf (Abbildung 2). Dadurch



wird für die restlose Auflösung des Pulvers weniger Energie benötigt.

Der Hybrid-Pulvermischer von Alfa Laval umfasst eine einzigartig

konstruierte Zwei-Stufen-Pumpe, eine hohe Scherstufe und eine

Pumpenstufe mit einem Motor mit Frequenz-Umrichter. Die Pumpe

ermöglicht einen Förderdruck von bis zu 4 bar ohne Zuhilfenahme einer

weiteren Pumpe. Darüber hinaus treibt sie auch den Umwälzkreislauf

zum Mischtank an (Abbildung 3).



Die auf dem Umwälzkreislauf im Mischtank installierte rotierende

Vorrichtung mit vier Düsen, der Alfa Laval Rotations-Jetkopf-Mischer

(Abbildung 4), wird vom Produktfluss und durch den Druck vom

Hybrid-Pulvermischer angetrieben. Der Alfa Laval

Rotations-Jetkopf-Mischer kann die anspruchsvollsten Pulvermedien

verteilen und gewährleistet die Homogenität des Produkts ohne

Zuhilfenahme eines Rührwerks. Es handelt sich um eine höchst

effektive Tankreinigungsmaschine für den Mischtank, die Zeit spart,

den Energieverbrauch reduziert und die Produktionsleistung steigert.



Lesen Sie für weitere Informationen: http://www.alfalaval.com/glob

alassets/documents/industries/sanitary-general/thinking-ahead/ese0330

9en_how_to_prevent_lumping_during_dispersion_of_powdered_ingredients.

pdf



Alfa Laval ist ein weltweit führender Anbieter von

Spezialprodukten und kundenspezifischen Verfahrenslösungen, die auf

dem einzigartigen Erfahrungs- und Wissensschatz in den drei

Schlüsseltechnologien Separation, Wärmeübertragung und Fluid Handling

aufbauen.



Lesen Sie mehr: http://www.alfalaval.de/ueber-uns







