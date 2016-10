A.T. Kearney: Familienstudie - Väter bei Vereinbarkeit noch frustrierter als Mütter (FOTO)

(ots) -

"Jetzt sind es die Väter, die uns die Missstände bei der

Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufzeigen. Spätestens wenn jeder

zweite Vater einen Konflikt zwischen Familie und Karriere sieht,

müssen in Unternehmen die Alarmglocken schrillen", kommentiert Dr.

Martin Sonnenschein, Initiator von "Die Neu-Erfindung der Familie"

und Mitglied des Global Board of Directors von A.T. Kearney, die

Ergebnisse der vierten Familienstudie. Eine alternde Gesellschaft wie

Deutschland könne es sich nicht leisten, Eltern und Menschen mit

pflegebedürftigen Angehörigen allein zu lassen. Die Unzufriedenheit

der Väter zeige dringenden Handlungsbedarf.



Bereits zum vierten Mal hat A.T. Kearney im Rahmen seiner 361°

Initiative "Die Neu-Erfindung der Familie" eine repräsentative

Bestandsaufnahme der Familienfreundlichkeit in deutschen Unternehmen

unternommen und mehr als 900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

befragt.



Die Ergebnisse der aktuellen 361° Familienstudie "Mehr

Aufbegehren. Mehr Vereinbarkeit!" werfen ein Schlaglicht auf die

stark wachsende Unzufriedenheit der heutigen Väter: 92 Prozent der

befragten Väter erachten mittlerweile eine gute Vereinbarkeit von

Beruf und Familie für ihr persönliches Wohlbefinden als sehr wichtig,

doch nicht einmal die Hälfte findet, dass in ihren Unternehmen

Beschäftigte mit Familienpflichten gute berufliche Möglichkeiten

haben. Fast jeder vierte geht sogar davon aus, dass Familienpflichten

zu schlechteren Chancen führen.



Heute hadert ungefähr jeder fünfte Vater mit seiner persönlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf - im Vorjahr nur jeder 20. Dabei

ist die Unzufriedenheit der Väter (18 Prozent) im Vergleich zum

vergangenen Jahr (5 Prozent) nicht nur deutlich stärker angestiegen

als die der Frauen (von 6 auf 8 Prozent in diesem Jahr), sondern hat

diese weit überholt.





Mit wachsender Skepsis begegnen Väter der Familienfreundlichkeit

in ihren Unternehmen: Sie nehmen eine Netto-Verschlechterung der

Familienfreundlichkeit in den vergangenen zwölf Monaten wahr. Das

zeigt sich auch bei der Beurteilung der angebotenen Leistungen:

Weniger Väter als im Jahr zuvor (41 Prozent im Jahr 2015 versus 28

Prozent 2016) bewerten die familienfreundlichen Leistungen als sehr

hilfreich.



Jeder dritte Vater glaubt sogar, dass seine Karriere gefährdet

sei, wenn er familienfreundliche Angebote in Anspruch nimmt (im

Vorjahr nur 22 Prozent). Väter sind damit im Vergleich zu kinderlosen

Männer und Frauen sowie zu Müttern die Ängstlichsten. Ebenfalls jeder

dritte Vater glaubt, dass seine beruflichen Leistungen von

Vorgesetzten schlechter wahrgenommen werden, falls er Maßnahmen in

Anspruch nimmt. 38 Prozent rechnen mit zukünftigen finanziellen

Einbußen. In der Folge würden deutlich weniger Väter als noch im

Vorjahr (64% zu 75%) ihren Arbeitgeber uneingeschränkt

weiterempfehlen. Mehr als jeder fünfte Vater lehnt dies sogar

explizit ab (21%, Vorjahr: nur 4%).



"Während der vergangenen fünf Jahre der 361° Familienstudien ist

es Unternehmen nicht gelungen, die Ängste und Sorgen der Eltern

gegenüber familienfreundlichen Maßnahmen der Unternehmen abzubauen",

kommentiert Sonnenschein die jüngste Erhebung. Dies sei für die

Unternehmen umso alarmierender als die Wechselbereitschaft der Väter

spürbar gestiegen sei. Im Gegenzug seien Arbeitnehmer, die in ihrem

Unternehmen eine gute Vereinbarkeit erlebten, deutlich loyaler und

häufiger bereit, sich über das normale Maß hinaus zu engagieren.

"Unternehmen und Führungskräfte", so Sonnenschein, "werden heute

daran gemessen, wie familienfreundlich sie sind."



"Bei Familienpolitik geht es nicht um Gerechtigkeit zwischen Mann

und Frau, sondern um knallharte Wettbewerbsfähigkeit", meint

Sonnenschein: "Deutschen Unternehmen fehlt es nicht an

familienfreundlichen Programmen oder Geld. Wir haben ein

Kulturproblem. Familienpolitik ist Wachstumspolitik: Unternehmen, die

das nicht verstehen verlieren neben ihren besten Mitarbeitern auch

ihre Wettbewerbsfähigkeit".



Weitere Informationen finden Sie unter:

http://atkearney361grad.de/.



Über A.T. Kearney



A.T. Kearney zählt zu den weltweit führenden

Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl global

tätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und

öffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativer

Umsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klienten

bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. Im

Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation,

Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung der

Unternehmensperformance durch das Management von Komplexität in

globalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in

Chicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büro

außerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.500

Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit 2010 berät das

Unternehmen Klienten klimaneutral.



Weitere Informationen finden Sie unter www.atkearney.de und auf

Facebook: www.facebook.com/atkearney.de.







Pressekontakt:

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

A.T. Kearney GmbH

Charlottenstraße 57

Germany

Telefon: +49 30 2066 3363

E-Mail: Michael.Scharfschwerdt(at)atkearney.com



Original-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

A.T. Kearney 161003-pmhook-vierte-at-kearney-familienstudie.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407409

Anzahl Zeichen: 6054

Kontakt-Informationen:

Firma: A.T. Kearney 161003-pmhook-vierte-at-kearney-familienstudie.jpg

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung