Enorme Schäden / Mieterin hatte Wohnung in verheerendem Zustand hinterlassen (FOTO)

(ots) -

Wenn ein Eigentümer seine vermietete Wohnung nach dem Auszug der

Mieter grundlegend renovieren muss, dann darf er darauf hoffen, die

Ausgaben dafür sofort und in vollem Umfang als Werbungskosten geltend

machen zu können. So lautet nach Auskunft des Infodienstes Recht und

Steuern der LBS ein aktuelles Fachgerichtsurteil. (Finanzgericht

Düsseldorf, Aktenzeichen 11 K 4274/13 E)



Der Fall: Kaputte Bodenfliesen, zerschlagene Fensterscheiben,

Schimmelpilz - nach der Übergabe der Wohnung durch den Mieter musste

der Eigentümer erst einmal rund 20.000 Euro investieren, um das

Objekt wieder in einen bewohnbaren Zustand zu bringen. In seiner

Steuererklärung machte er die Ausgaben als Werbungskosten bei

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Finanzamt

verweigerte dies. Die Begründung: Er habe das Objekt (in vermietetem

Zustand) erst kurz zuvor erworben und nachdem die Renovierung mehr

als 15 Prozent der Gebäudeanschaffungskosten übersteige, müsse man

hier von anschaffungsnahen Herstellungskosten ausgehen. Diese aber

hätten zum Nachteil des Eigentümers nicht sofort abgezogen, sondern

nur über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden können.



Das Urteil: Der Vermieter setzte sich durch. Zwar erkannten die

Richter durchaus an, hier könne wegen der Überschreitung der

15-Prozent-Grenze bei ganz strenger Auslegung von anschaffungsnahen

Herstellungskosten gesprochen werden. Doch der Gesetzgeber habe diese

Regelung bestimmt nicht so verstanden wissen wollen, dass ein

Eigentümer durch Mieter verursachte Schäden nicht sofort und

vollständig absetzen könne.







