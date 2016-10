Die WEG als Käufer / Sie darf unter bestimmten Bedingungen Grundstücke erwerben (FOTO)

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft hat sich um Unterhalt und

Verwaltung der gemeinsamen Immobilie und die daraus resultierenden

Interessen der Eigentümer zu kümmern. Dazu zählt es im Normalfall

wohl eher nicht, dass die Gemeinschaft selbst als Grundstückskäufer

auftritt. Doch in einzelnen Fällen ist das nach Auskunft des

Infodienstes Recht und Steuern der LBS durchaus möglich.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR 75/15)



Der Fall:



Eine Eigentümergemeinschaft mit 31 Wohneinheiten verfügte von

Anfang an nur über eine geringe Zahl von Parkplätzen. Die Eigentümer

durften allerdings Stellplätze auf einem benachbarten Grundstück

nutzen - zumindest so lange, bis dort der Eigentümer wechselte. Der

bestand auf einer Miete für die Nutzung bzw. bot einen Verkauf der

Parkfläche an. Die Gemeinschaft entschied sich letztlich, das

Grundstück zu einem Preis von maximal 75.000 Euro zu erwerben. Eine

Wohnungseigentümerin focht diesen Beschluss jedoch an.



Das Urteil:



Der Kauf des Parkplatzgeländes durch die Gemeinschaft war

angemessen und nicht zu beanstanden, entschieden die Richter eines

BGH-Zivilsenates. Der Beschluss habe ordnungsgemäßer Verwaltung

entsprochen, denn das betreffende Grundstück habe von Anfang an eine

dienende Funktion für die Gemeinschaft besessen. Durch den Erwerb

habe man die weitere Verwendung, die durch die aktuelle Entwicklung

gefährdet gewesen sei, dauerhaft gesichert.







