Um Monate zu spät / Trotzdem durfte der Vermieter noch abrechnen (FOTO)

Der Gesetzgeber hat Fristen gesetzt, binnen derer

Immobilieneigentümer gegenüber ihren Mietern die Heizkosten abrechnen

müssen. Doch was geschieht, wenn die Eigentümer eine kürzere Frist

zugestehen, sich dann aber doch nicht daran halten? Diese Frage wurde

nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS

höchstrichterlich geklärt. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR

152/15)



Der Fall: "Spätestens am 30. Juni eines jeden Jahres ist über die

vorangegangene Heizperiode abzurechnen." So lautete eine Passage in

einem Wohnraummietvertrag. Das bedeutete eine auf zwei Monate (statt

einem Jahr) verkürzte Abrechnungsfrist, denn die Heizperiode endet

mit Ablauf des Monats April. Doch tatsächlich versäumte der

Eigentümer die Einhaltung dieser Frist und forderte erst im Oktober

und damit immer noch innerhalb der gesetzlichen Regelung eine

Nachzahlung. Die Parteien stritten sich im Anschluss darum, ob diese

Forderung zulässig gewesen sei oder nicht.



Das Urteil: Der Mieter musste trotzdem bezahlen. Die gesonderte

Vereinbarung der Parteien, die über die eigentliche Rechtslage hinaus

gehe, entfalte keine Ausschlusswirkung, urteilte der Zivilsenat. Es

gelte die gesetzliche Abrechnungsfrist, die ja schließlich dem

Vermieter auch Zeit geben solle, die Unterlagen abzuwarten und

Zweifelsfragen zu klären.







Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)

Datum: 03.10.2016

