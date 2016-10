Auf gute Laune programmiert - Ein Lächeln vor dem Spiegel am Morgen hebt die Stimmung (FOTO)

Wer sich morgens nach dem Aufstehen selbst ein Lächeln schenkt,

startet besser in den Tag. "Stellen Sie sich aufrecht vor den Spiegel

und lächeln Sie sich zu", rät die Mannheimer Psychotherapeutin Dr.

Doris Wolf im Patientenmagazin "HausArzt". Der Trick funktioniert

nach einer Methode, die Embodiment bezeichnet wird: Mit unserer

Körperhaltung und Mimik können wir unsere Stimmungslage gezielt

beeinflussen. Studien zeigen: Mit einer selbstbewussten Pose und

einem Lächeln programmieren Sie sich selbst auf gute Laune.

Andersherum funktioniert es leider auch: Wer Schultern und Mundwinkel

hängen lässt, riskiert miese Stimmung. Diese Meldung ist nur mit

