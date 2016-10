Vorsicht mitätherischen Ölen bei Babys - Einreibungen am besten auf dem Rücken auftragen (FOTO)

(ots) -

Pflanzliche Zubereitungen mit ätherischen Ölen dürfen bei

Säuglingen und Kleinkindern niemals in der Nähe von Mund und Nase

aufgetragen werden. Im schlimmsten Fall können die Kleinen mit

Atemnot reagieren, wie das Apothekenmagazin "Baby und Familie" warnt.

Aus diesem Grund eignen sich auch Inhalationen mit ätherischen Ölen

nicht für kleine Kinder. Margit Schlenk, Fachapothekerin für

Offizinpharmazie in Nürnberg und Neumarkt in der Oberpfalz, empfiehlt

daher, Einreibungen, die ätherische Öle enthalten, am besten auf dem

Rücken aufzutragen. "Dann können die Kleinen das ätherische Öl nicht

berühren und damit nicht an Mund und Nase kommen." Das

Apothekenmagazin "Baby und Familie" befasst sich in seiner neuen

Ausgabe ausführlich mit der Kraft der Heilpflanzen. Experten

erklären, wie aus den Pflanzen Arzneimittel werden und welche Kräuter

bei Husten und Schnupfen, bei Juckreiz oder einem wunden Po sowie bei

Bauchweh helfen können. Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur

Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie"

10/2016 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung

zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.baby-und-familie.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell



Wort & Bild Verlag - Baby und Familie bm16-10.jpg

