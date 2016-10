Anrei präsentiert modernes Wohndesign aus massivem Holz auf der Herbstmesse Innsbruck

Der oberösterreichische Massivholzmöbelhersteller Anrei-Reisinger GmbH gibt gemeinsam mit seinem Handelspartner Joe`s Möbelboutique auf der diesjährigen Herbstmesse Innsbruck Einblicke in Lebensräume im Zeichen moderner Gemütlichkeit.

Mit puro gestalten Sie wertvolle Unikate

(firmenpresse) - Schlicht, elegant und in bewährter handwerklicher Meisterschaft zeigt das traditionsreiche Familienunternehmen aus Pabneukirchen Möbel aus massivem Holz, das mit urbanem Design, Funktionalität und fast grenzenloser Planbarkeit besticht.

In der Modelreihe metro setzt der aus massiver Asteiche hergestellte Tisch Mikado mit seinem außergewöhnlichem Fußgestell starke ästhetische Akzente. Den gekonnten Mix aus zeitgemäßer Gemütlichkeit und urbanem Look finden MessebesucherInnen beim Modell puro. Der aus Asteiche gefertigte Ausziehtisch mit Schwarzblechwangen und die voll gepolsterte Eckbank bieten neben hohem Sitzkomfort auch genügend Platz für ein Beisammensein in großer, gemütlicher Runde.

Ein ganz besonderer Eyecatcher ist das Bett big ann, das auf ganzer Linie durch das außergewöhnliche Kopfhaupt mit pyramidenförmigen Reliefs überzeugt. Das Bett wird durch die edle Rückwand aus Massivholz zu einem wahren Blickfang. Es verleiht Räumen mit seinem natürlichen, warmen Charme eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Der Bettkasten ist für Boxspring-Inside-Systeme optimiert.



Die Präsentation von Anrei und Joe`s Möbelboutique ist für Messebesucher vom 5. bis 9. Oktober 2016, täglich 9.00–18.00 Uhr, in Halle A, Stand-Nr. A42, zugänglich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.anrei.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Familienunternehmen ANREI-Reisinger GmbH zählt zu den führenden Herstellern von hochwertigen und designorientieren Massivholzmöbeln in Österreich. Die auf Umweltschutz (Öko-Audit) und Nachhaltigkeit wertlegende Produktion verwendet ausschließlich Hölzer, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen (PEFC-Siegel). Sowohl Produktion als auch Firmensitz befinden sich in Pabneukirchen, Oberösterreich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Anrei-Reisinger GmbH

Leseranfragen:

Renate Tremesberger-Holzer, Werbung und Marketing

ANREI - Reisinger GmbH

A - 4363 Pabneukirchen 80

Tel.: ++43-7265 / 5505 - 26

Fax: ++43-7265 / 5505 - 46

e-mail: marketing(at)anrei.at

web: www.anrei.at

Verwendung von Bildmaterial nur mit Bildunterschrift ANREI.

Um Belegexemplar wird gebeten.



PresseKontakt / Agentur:

Renate Tremesberger-Holzer, Werbung und Marketing

ANREI - Reisinger GmbH

A - 4363 Pabneukirchen 80

Tel.: ++43-7265 / 5505 - 26

Fax: ++43-7265 / 5505 - 46

e-mail: marketing(at)anrei.at

web: www.anrei.at

Verwendung von Bildmaterial nur mit Bildunterschrift ANREI.

Um Belegexemplar wird gebeten.



Datum: 03.10.2016 - 09:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1407426

Anzahl Zeichen: 1525

Kontakt-Informationen:

Firma: Anrei-Reisinger GmbH

Ansprechpartner: Renate Tremesberger-Holzer

Stadt: Pabneukirchen

Telefon: +43 7265 55 05 26



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 153 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung